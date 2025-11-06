Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:01 PM IST

    മം​ദാ​നി​യെ തീർത്തുകളയുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി വീണ്ടും ട്രംപ്

    
    camera_altഡോണൾഡ് ട്രംപ്, സൊഹ്റാൻ മംദാനി

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ൽ ത​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ വെ​ട്ടി ജ​നം എ​തി​രാ​ളി​ക്ക് വോ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ ക​ലി​പ്പ​ട​ങ്ങാ​തെ യു.എസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രം​പ്. ‘ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​ര് എ​ന്തു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും വ​നി​ത സ്​​പോ​ർ​ട്സി​ൽ ആ​ണു​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങും​പോ​ലെ​യാ​ണി​തെ’​ന്ന് സൊഹ്റാൻ മം​ദാ​നി​യെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മ്യൂ​ണി​സ​വും സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​വും ത​മ്മി​ലെ ക​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് താ​ൻ ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം ജ​യി​ച്ച അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മേ​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ​ടെ അ​ത് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ന​ഷ്ട​മാ​യി. അ​ത് നാം ​കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യും. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ഇ​നി നി​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. അ​ത്ര​യും സം​ഭ​വി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, നി​ങ്ങ​ള​ത് കാ​ണാ​ൻ പോ​കു​ക​യാ​ണ്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി​ക്ക് സ​മ്പൂ​ർ​ണ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ’ -ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മം​ദാ​നി വി​ജ​യ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വം​ശാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​മാ​ണ് കു​റി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ട്രം​പി​നാ​ൽ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ങ്ങ​നെ അ​യാ​ളെ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​മെ​ന്ന് ആ​ർ​​ക്കെ​ങ്കി​ലും തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു ഏ​കാ​ധി​പ​തി​യെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മാ​ർ​ഗ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​യാ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​റ​പ്പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യാ​ണ്. ഇ​ത് ട്രം​പി​നെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​രും ത​ല​മു​റ ട്രം​പു​മാ​രെ​യും പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ട​ലാ​ണ്. ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി ഇ​നി​യും കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ പ​ട്ട​ണ​മാ​യി തു​ട​രും. കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ പ​ണി​ത, അ​വ​ർ ക​രു​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ, ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഒ​രു കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ര​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ട​ണ​മാ​ണി​ത്’- മം​ദാ​നി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ര​ന്ത​ര ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ട്രം​പ് മം​ദാ​നി​ക്കെ​തി​രെ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റാ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ജൂ​ത വി​രു​ദ്ധ​നാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു ജൂ​ത​നും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ട്രം​പി​ന് പു​റ​മെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ​മാ​ർ, സ്വ​ന്തം ക​ക്ഷി​യാ​യ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്നൊ​ക്കെ​യും ക​ടു​ത്ത ഇ​സ്‍ലാം​ഭീ​തി നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും മം​ദാ​നി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നു. ​​േഫ്ലാ​റി​ഡ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗം റാ​ൻ​ഡി ഫൈ​ൻ, ടെ​ന്ന​സി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി ആ​ൻ​ഡി ഓ​ഗ്ൾ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മം​ദാ​നി​യു​ടെ പൗ​ര​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കി നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ മം​ദാ​നി​യു​ടെ മ​ത​ത്തി​ന്റെ പേ​രു പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കില്ലെന്ന്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഈ ​മാ​സം ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​തി​ർ​പ്പ​റി​യി​ച്ചാ​ണ് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. അ​വി​ടെ ന​ട​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ല്ല​ത​ല്ലെ​ന്നും ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അ​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​മേ​രി​ക്ക ബ​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി മി​യാ​മി​യി​ലെ ത​ന്റെ ഗോ​ൾ​ഫ്ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ് നേ​ര​ത്തേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Donald Trump, Zohran Mamdani
    News Summary - Donald Trump again threatens to eliminate Zohran Mamdani
