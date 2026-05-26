    Posted On
    date_range 26 May 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 2:17 PM IST

    കാറിലിരുന്ന നായ അബദ്ധത്തിൽ വെടിയുതിർത്തു; സ്ത്രീക്ക് പരിക്ക്

    സ്കോട്ട്സ്ബ്ലഫ്: അമേരിക്കയിലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പിക്കപ്പ് ട്രക്കിനുള്ളിൽ വെച്ച് നായ അബദ്ധത്തിൽ തോക്ക് പൊട്ടിക്കുകയും, വെടിയുണ്ട തൊട്ടടുത്ത വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ കൈയിൽ തറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അത്യന്തം അസാധാരണമായ ഈ സംഭവം പ്രദേശവാസികളെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    സ്കോട്ട്സ്ബ്ലഫിലെ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. നായയുടെ ഉടമസ്ഥൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി സമീപത്തെ കടയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത്, പിക്കപ്പ് ട്രക്കിനുള്ളിൽ നായ തനിയെയായിരുന്നു. ഈ സമയം വാഹനത്തിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ ലോഡ് ചെയ്ത നിലയിൽ ഒരു ഷോട്ഗൺ വെച്ചിരുന്നു. ഉടമയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, സീറ്റിൽ ചാടിക്കളിക്കുന്നതിനിടെ നായ അബദ്ധത്തിൽ തോക്കിന്റെ ട്രിഗറിൽ ചവിട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ തോക്കിൽ നിന്ന് വെടിപൊട്ടുകയും, ഉണ്ട കാറിന്റെ പാസഞ്ചർ വശത്തെ ഡോർ തുളച്ച് പുറത്തേക്ക് പായുകയും ചെയ്തു.

    അപ്രതീക്ഷിതമായി നടന്ന ഈ വെടിവയ്പ്പിന്റെ ആഘാതം നേരിട്ടത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വാഹനം നിർത്തി കാത്തുനിന്ന സ്ത്രീക്കാണ്. പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞ വെടിയുണ്ട സ്ത്രീയുടെ കൈയിൽ തറക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകി. ഭാഗ്യവശാൽ, പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലെന്ന് പൊലീസ് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. ആദ്യം ഇത് ബിബി ഗൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അപകടമാണെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, തുടർപരിശോധനയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഷോട്ഗൺ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. നെബ്രാസ്കയിലെ നിയമപ്രകാരം വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ലോഡ് ചെയ്ത തോക്ക് കൈവശം വെക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടമയ്ക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    നായകൾ അബദ്ധത്തിൽ തോക്ക് പൊട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് പലയിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും, വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തുളച്ചുകയറി ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഒരു വഴിയാത്രക്കാരിക്ക് പരിക്കേറ്റത് അത്യന്തം അസാധാരണമായാണ് പൊലീസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    TAGS:Doggun shotViral NewsAccidental shooting
    News Summary - Dog Accidentally Fires Shotgun In US, Injures Woman Standing Nearby
