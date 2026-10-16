'ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കരുത്': സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് 'വൻമതിൽ' പ്രഖ്യാപിച്ച് നെതന്യാഹു

'ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കരുത്': സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് 'വൻമതിൽ' പ്രഖ്യാപിച്ച് നെതന്യാഹുtext_fields
തെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേലിന്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ കൂറ്റൻ സുരക്ഷാ മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലുള്ള മസാദ കിബ്ബുട്സ് മേഖല സന്ദർശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ മുതിരുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. "ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ; ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഒരധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യമായ പരമാവധി പ്രതിരോധമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത്," എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വടക്കൻ അതിർത്തിയിലെ യാർമുക് നദിയിൽ തുടങ്ങി തെക്കൻ തീരദേശ നഗരമായ ഈലാറ്റ് വരെ നീളുന്നതാണ് പുതിയ അതിർത്തി മതിൽ. ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഈ കൂറ്റൻ സുരക്ഷാ ഭിത്തിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ജോർദാനുമായുള്ള അതിർത്തിയിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ലെബനൻ, സിറിയ, ഗസ്സ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിലവിലുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷാ വലയങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു അധിക കരുത്തായിരിക്കും പുതിയ പദ്ധതി എന്ന് നെതന്യാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേവലം ഭൗതിക അതിർത്തിയായി മാത്രമല്ല, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ തടയാൻ ശേഷിയുള്ള ആധുനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും റിസർവ് പടയാളികളുടെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള വലിയൊരങ്കം തന്നെ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ്, അതിർത്തി വികസന സമിതി തലവൻ മേജർ ജനറൽ ഇറാന്റെ ഒഫിർ, 96-ാം ഡിവിഷൻ കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ഓറൻ സിംഹ എന്നിവരും നെതന്യാഹുവിനോടൊപ്പം സൈനിക പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിർത്തി മതിൽ നിർണായകമാണെങ്കിലും ശത്രുക്കളെ മുൻകൂട്ടി ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് ഇസ്രായേലിന്റ പ്രധാന സുരക്ഷാ തന്ത്രമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി കാറ്റ്സ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെ മൊസാദ്, ഷിൻ ബെറ്റ് തലവന്മാരുമായും ഐഡിഎഫ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫുമായും നെതന്യാഹു ഉന്നതതല സുരക്ഷാ യോഗവും ചേർന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന ഒക്ടോബർ 27-ലെ ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പുതിയ നീക്കം. ഒക്ടോബർ 7 അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലും ശക്തമായ സുരക്ഷാ പ്രതിച്ഛായ വോട്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് നെതന്യാഹു ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
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