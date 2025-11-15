Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    date_range 15 Nov 2025 11:52 PM IST
    date_range 15 Nov 2025 11:52 PM IST

    ജർമനിയിൽ പോളിയോ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു; 2010 നുശേഷം യൂറോപ്പിൽ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ആദ്യം

    Detection of wild poliovirus type 1 in environmental sample in Germany
    പോളിയോ വൈറസ്, പ്രതീകാത്മക ചി​ത്രം

    Listen to this Article

    ഹാം​ബ​ർ​ഗ്: വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​മാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ പോ​ളി​യോ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 2010 നു​ശേ​ഷം യൂ​റോ​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി രോ​ഗം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ജ​ർ​മ​നി​യി​ലാ​ണ്. വൈ​ൽ​ഡ് പോ​ളി​യോ എ​ന്ന പോ​ളി​യോ വൈ​റ​സി​ന്റെ ​വ​ക​ഭേ​ദ​മാ​ണ് ഹാം​ബ​ർ​ഗി​ലെ മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​യാ​ണ് പോ​ളി​യോ. അ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സി​നു താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ് വൈ​റ​സ് ബാ​ധി​ക്കു​ക. പ​നി​യും ഛർ​ദി​യു​മാ​ണ് രോ​ഗ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​തി​രോ​ധ മ​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ട് പോ​ളി​യോ ത​ട​യാം. 1988ൽ ​കൂ​ട്ട വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം ലോ​ക​ത്ത് 99 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​യോ വൈ​റ​സു​ക​ളെ​യും നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജർമ്മനിയുടെ പരിശോധന സംവിധാനം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ​കണ്ടെത്തലെന്ന് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യരിൽ അണുബാധയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നുമില്ല. രാജ്യത്ത് വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക് കൂടുതലായതിനാൽ അപകടസാധ്യത കുറവാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    മേഖലയിൽ വൈൽഡ് പോളിയോ കണ്ടെത്തുന്നത് അപൂർവമാണ്. 2010 ന്​ ശേഷം യൂറോപ്പിൽ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും വ്യക്തമാക്കി. വൈറസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നല്ല, കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    അതേസമയം, കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെ പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജനത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ഫണ്ടിലേക്കുള്ള സംഭാവന വെട്ടിക്കുറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ജർമനി പിൻമാറിയതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    2026ലെ ബജറ്റിന് അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിനുള്ള അവസാന നിമിഷ ചർച്ചകളിൽ, ആഗോള പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജന സംരംഭത്തിന് ജർമ്മനിയുടെ സംഭാവനയായി നാല് ദശലക്ഷം യൂറോ കൂടി അനുവദിക്കാൻ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.

