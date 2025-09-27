Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 27 Sept 2025 10:06 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 10:06 AM IST

    'വെടിനിർത്തലിനായി സമീപിച്ചത് പാക് സൈന്യം​'; പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി തീവ്രവാദത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു -ഇന്ത്യ

    Shehbaz Sharif, Petal Gahlot
    ഷഹബാസ് ശരീഫ്, ഗെഹ്ലോട്ട്

    ന്യൂയോർക്ക്: പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ശരീഫ് തീവ്രവാദത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനവുമായി യു.എന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പെറ്റൽ ഗെഹ്ലോട്ട്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികളായ ദ റസിസ്റ്റന്റ് ഫ്രണ്ടിനെ സം​രക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് പാകിസ്താൻ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    നുണകൾക്ക് സത്യത്തെ എക്കാലവും മൂടിവെക്കാനാവില്ല. ദീർഘകാലമായി തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന സമീപനമാണ് പാകിസ്താൻ പിന്തുടരുന്നത്. ഒസാമ ബിൻലാദന് സംരക്ഷിത കവചമൊരുക്കിയവരാണ് അവരെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ വെടിനിർത്തലിനായി സമീപിച്ചത് പാകിസ്താനാണ്. തകർന്ന റൺവേകളും വ്യോമതാവളങ്ങളുമെ​ല്ലാമാണോ പാകിസ്താൻ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ തെളിക​ളാണോ​യെന്നും ഇന്ത്യ ചോദിച്ചു.

    ഇന്ത്യ-പാക് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത​ത് താ​നാ​ണെ​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ​ശരി​വെ​ച്ച് പാ​ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത​ത് താ​നാ​ണെ​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ശ​രി​വെ​ച്ച് പാ​കി​സ്താ​ൻ. യു.​എ​സി​ൽ ട്രം​പു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പാ​ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷ​ഹ്ബാ​സ് ഷ​രീ​ഫാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ട്രം​പി​ന്റെ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​വും ധീ​ര​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഷ​ഹ്ബാ​സ് ഷ​രീ​ഫ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പാ​ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​യ​ത് ത​ന്റെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​ല​വ​ട്ടം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷ​ഹ്ബാ​സ് ഷ​രീ​ഫും സേ​നാ​മേ​ധാ​വി അ​സീം മു​നീ​റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ലെ ഓ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ യു.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജെ.​ഡി. വാ​ൻ​സ്, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. 2019ൽ ​ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ൻ ട്രം​പി​നെ ക​ണ്ട ശേ​ഷം പാ​ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ​യും ആ​ദ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണി​ത്.

    TAGS:Shehbaz SharifUN General AssemblyIndia
