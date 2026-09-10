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    യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ജയിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ട്രംപിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാം

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    US President Donald Trump analyzing the impact of congressional power shift
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    ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

    വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പിടിച്ചെടുത്താൽ, പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം ഊഴത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന ഭരണകാലം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്കും പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും നീങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗവും നിയമനിർമാണ സഭയും വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളുടെ കൈകളിലെത്തുന്ന ഭരണം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ട്രംപിന്റെ നയങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും കടുത്ത തിരിച്ചടിയാകും നേരിടേണ്ടി വരിക.

    ഭരണകൂടത്തിന് മേൽ കടുത്ത നിരീക്ഷണവും ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് ഭീഷണിയും

    സബ്‌പോണ അധികാരവും അന്വേഷണങ്ങളും: ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നതോടെ സുപ്രധാന സമിതികളുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കും. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിദേശനയങ്ങൾ, സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയിൽ നേരിട്ട് സമൻസയക്കാനും രേഖകൾ വിളിച്ചുവരുത്താനും ഇതോടെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് സാധിക്കും.

    ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് സാധ്യതകൾ: ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ്സിൽ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിച്ചാൽ 2027–2028 കാലയളവിൽ ട്രംപിനെതിരെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    നിയമനങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധി: സെനറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണവും കൂടി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേടിയെടുത്താൽ, സുപ്രീംകോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫെഡറൽ കോടതികളിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനങ്ങളും ഉന്നത എക്സിക്യൂട്ടീവ് പദവികളിലേക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും തടഞ്ഞുവെക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും.

    നയരൂപീകരണത്തിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥയും ഫണ്ടിങ് പോരാട്ടങ്ങളും

    റിപ്പബ്ലിക്കൻ അജണ്ടകൾക്ക് തടയിടും: നികുതിയിളവുകൾ നീട്ടൽ, കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കൽ തുടങ്ങിയ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന നിയമനിർമാണ അജണ്ടകളെല്ലാം കോൺഗ്രസ് കടക്കാതെ പാതിവഴിയിൽ നിലയ്ക്കും.

    ബദൽ നിയമങ്ങളും വീറ്റോ പ്രയോഗവും: ജീവിതച്ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ, വോട്ടവകാശ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ബില്ലുകൾ ഹക്കീം ജെഫ്രീസ് നയിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകൾ സഭയിൽ പാസാക്കുമെങ്കിലും, പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം 'വീറ്റോ' അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ട്രംപ് അവ തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

    ഗവൺമെന്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ഭീഷണി: ഫെഡറൽ ബജറ്റ് ഫണ്ടിങ് പാസാക്കുന്നതിലും കടമെടുപ്പ് പരിധി ഉയർത്തുന്നതിലും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതോടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്തംഭിക്കുന്ന 'ഷട്ട്ഡൗൺ' ഭീഷണി വലിയ തോതിൽ ഉയരും.

    സാമ്പത്തിക-ഓഹരി വിപണികളിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ

    ഹ്രസ്വകാല അസ്ഥിരത: ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ കോൺഗ്രസിൽ അധികാരം മാറുമ്പോൾ ഓഹരി വിപണികളിൽ തുടക്കത്തിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് ചാർൾസ് ഷ്വാബ് പോലുള്ള വിപണി നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    സെക്ടർ മാറ്റങ്ങൾ: പവർ, യൂട്ടിലിറ്റീസ്, ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി സ്വാധീനിക്കാമെങ്കിലും, ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പലിശനിരക്ക് നയങ്ങളാകും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപണിയെ നയിക്കുക.

    ക്രിപ്റ്റോ വിപണി: സാധാരണയായി ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന പൊതുധാരണ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആഗോള മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങൾ ശക്തമായതിനാൽ ബിറ്റ്‌കോയിൻ നിക്ഷേപകർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് വാൻഎക് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ജയിച്ചാൽ: ട്രംപിന് മുന്നിലുള്ള 3 പ്രധാന പ്രതിസന്ധികൾ
    • ഇംപീച്ച്‌മെന്റും അന്വേഷണങ്ങളും: കോൺഗ്രസ് സമിതികളുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതോടെ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നേരിട്ട് സമൻസയക്കാനും പുതിയ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നീക്കങ്ങൾക്കും വഴിതുറക്കും.
    • നയങ്ങൾ പാസാക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ: കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണം, നികുതിയിളവ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന റിപ്പബ്ലിക്കൻ പദ്ധതികൾ തടയപ്പെടും; ബജറ്റ് പാസാകാതെ ഗവൺമെന്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ഭീഷണി ഉയരും.
    • കോടതി നിയമനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം: സെനറ്റിലും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ ഫെഡറൽ കോടതികളിലേക്കും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുമുള്ള ട്രംപിന്റെ ജഡ്ജി നിയമനങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെടും.

    ചുരുക്കത്തിൽ, വരുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെയും അമേരിക്കൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ ദിശയെയും നിർണയിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാനമാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചാൽ, ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ വഴികൾ അടയുകയും നിയമനിർമാണങ്ങൾ സ്തംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം തുടർച്ചയായ അന്വേഷണങ്ങളും ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് ഭീഷണികളും വഴി ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം ഊഴത്തിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിന്റേതായി മാറുമെന്നുറപ്പാണ്. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വിപണിയെയും ആഗോള നയതന്ത്ര സമവാക്യങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വഴിത്തിരിവായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സമ്മാനിക്കുക.

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    News Summary - What Happens if Democrats Win Congress in Midterms? Impact on Trump’s Term Explained
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