യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ മുന്നേറി ഡെമോക്രാറ്റുകൾ, സെനറ്റും പിടിച്ചെടുത്തേക്കും

യു.എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ മുന്നേറി ഡെമോക്രാറ്റുകൾ, സെനറ്റും പിടിച്ചെടുത്തേക്കുംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി. സെനറ്റിലും ജനപ്രതിനിധിസഭയിലും ഭൂരിപക്ഷം നേടി ഡെമോക്രാറ്റുകൾ മുന്നേറുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന സൗത്ത് കരോലിന, ടെക്സസ്, അയോവ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റുകളിൽപോലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വിജയം നേടിയതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയുടെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമായി.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ആറ് സെനറ്റ് സീറ്റുകളാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ചില സീറ്റുകളിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടാലും ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ നേട്ടം സഹായിച്ചു. ജനപ്രതിനിധിസഭയിലും എട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സീറ്റുകളെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്ത് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. കെന്റക്കി, ന്യൂജഴ്സി, നോർത്ത് കരോലിന തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. റിപ്പബ്ലിക്കൻ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ കുറഞ്ഞതായാണ് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടെക്സാസിൽ മൂന്ന് തവണ ഗവർണറായിരുന്ന ഗ്രെഗ് ആബട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജിന ഹിനോജോസയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. അയോവയിലും ഒഹായോയിലും ഗവർണർ സ്ഥാനങ്ങളും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
ട്രംപിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തിയും ഇറാനെതിരായ യുദ്ധവും ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടാക്കിയ വർധനയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചതായാണ് വിലയിരുത്തൽ. ജീവിതച്ചെലവിലെ വർധനയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയും സംബന്ധിച്ച് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായ സർവേകൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രകാരം പകുതി വോട്ടർമാരും ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ട്രംപിനോടുള്ള അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് കണ്ടത്. രാജ്യത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ 75 ശതമാനം പേർ അസംതൃപ്തിയോ രോഷമോ പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണവും സന്തുലനവും ഏർപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് ഇടപെടണമെന്ന് 70 ശതമാനം പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർക്ക് തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ താൻ ബാലറ്റിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി രണ്ടിലധികം ഡസൻ പ്രചാരണ റാലികളിൽ പങ്കെടുത്ത ട്രംപ്, തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയായി സങ്കൽപിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അനുയായികളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ നേരത്തേ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയിച്ച ഫ്ലോറിഡയിലെ മൂന്ന് ജനപ്രതിനിധിസഭാ സീറ്റുകളും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നിലനിർത്തി. കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലെയും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ നിയമനിർമാണത്തിലും നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.