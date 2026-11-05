'ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വിജയം ആശ്വാസം'; യു.എസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സെലൻസ്കി

'ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ വിജയം ആശ്വാസം'; യു.എസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സെലൻസ്കിtext_fields
കീവ്: യു.എസ് മിഡ്ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റവും കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരു സഭകളിലെയും ആധിപത്യവും റഷ്യക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ യുക്രെയ്ന് കൂടുതൽ നേട്ടമാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ സെലൻസ്കി. നാലര വർഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക, സൈനിക സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വഴിതുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുക്രെയ്ൻ. ജർമ്മൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലായ 'സെഡ്.ഡി.എഫി'ന് (ZDF) നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സെലൻസ്കി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
"റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയോടും എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്, എങ്കിലും യുക്രെയ്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലും സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്," സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ ശക്തിസമവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നത് വഴി യുക്രെയ്ന് കൂടുതൽ ആഗോള പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശക്തമായ സൈനിക-സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിന് മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സെലൻസ്കി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ശക്തമായ പിന്തുണയ്ക്ക് സമാനമായി അമേരിക്കയിൽ നിന്നും നീക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ അത് യുദ്ധരംഗത്ത് വലിയ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.
യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള ബന്ധം തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സെലൻസ്കി അടുത്തിടെ കടുത്ത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഓവൽ ഓഫീസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, അമേരിക്കൻ സഹായങ്ങളോട് സെലൻസ്കി നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ഡീസൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതിനും ട്രംപ് താത്പര്യം കാണിച്ചത് യുക്രെയ്ന് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ്. യു.എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്, നവംബർ 10, 11 തീയതികളിൽ അബുദാബിയിൽ വെച്ച് ട്രിലേറ്ററൽ (ത്രികക്ഷി) ചർച്ചകൾ നടക്കും. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കൽ, യുദ്ധാനന്തര സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കൽ എന്നിവയായിരിക്കും ചർച്ചയുടെ പ്രധാന അജണ്ട.
ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനി നൽകുന്ന സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സെലൻസ്കി അഭിമുഖത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു. യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആശയവിനിമയം നിലനിർത്താൻ സ്റ്റാർലിങ്ക് വലിയ സഹായമായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ച അദ്ദേഹം, എന്നാൽ യുദ്ധത്തോടുള്ള ഇലോൺ മസ്കിന്റെ നിലപാടുകളോട് തങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് തുറന്നടിച്ചു. പ്രതിരോധ ഡ്രോൺ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയതായി സെലൻസ്കി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സേവനങ്ങളിൽ നേരത്തെയുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട്.