യു.എസ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ ഫലസ്തീനി വംശജ റശീദ താലിബിന് രണ്ടാം ജയം

യു.എസ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ ഫലസ്തീനി വംശജ റശീദ താലിബിന് രണ്ടാം ജയംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലേക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയും നിലവിലെ അംഗവുമായ ഫലസ്തീൻ വംശജ റശീദ താലിബ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മിഷിഗണിലെ 12ാം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ജെയിംസ് ഡി. ഹൂപ്പറെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് റശീദ താലിബ് വിജയിച്ചത്. ഇതോടെ ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധി കൂടി താലിബിന് ലഭിക്കും.
ഒമ്പത് ശതമാനം വോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം താലിബിന് 82.6 ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. ആകെ 26,676 വോട്ടുകളാണ് അവർ നേടിയത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിയായ ഹൂപ്പറിന് 14.7 ശതമാനം വോട്ടും ലഭിച്ചു. 4,912 വോട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്.
നവംബർ മൂന്നിന് നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളാണ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ താലിബും റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ഹൂപ്പറും തമ്മിലായിരുന്നു പ്രധാന മത്സരം. യു.എസ് ടാക്സ്പേയേഴ്സ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി മാർക് ജോസഫ് സൊസ്നോവ്സ്കി, ഗ്രീൻ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി ബ്രെൻഡ കെ. സാൻഡേഴ്സ്, വർക്കിങ് ക്ലാസ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി ഗാരി വാക്കോവിച്ച് എന്നിവരും മത്സരിച്ചു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾ അണിനിരന്നെങ്കിലും ആദ്യഘട്ട വോട്ടെണ്ണലിൽ താലിബ് വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്.
ഡെട്രോയിറ്റും ഡിയർബോണും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മിഷിഗണിലെ 12ാം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലത്തിൽ വെയ്ൻ, ഓക്ലൻഡ് കൗണ്ടികളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. നഗരപ്രദേശങ്ങളും വ്യാവസായിക മേഖലകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിലാണ് താലിബ് വീണ്ടും ജനവിധി തേടിയത്.
2018ൽ യു.എസ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റശീദ താലിബ്, കോൺഗ്രസിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഫലസ്തീൻ വംശജയാണ്. അതിനുമുമ്പ് മിഷിഗൺ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിലെത്തിയതോടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ പുരോഗമന നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി അവർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ-ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സർക്കാറിന്റെ നടപടികളെ വിമർശിക്കുന്ന നിലപാടുകളും താലിബിനെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലേക്കും സെനറ്റിലേക്കും ഒരേസമയം വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് താലിബിന്റെ വിജയവും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഓരോ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലത്തിലെയും സ്ഥാനാർഥികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം പ്രത്യേകം കണക്കാക്കിയാണ് ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ വിജയികളെ നിർണയിക്കുന്നത്. താലിബിന്റെ വിജയത്തോടെ മിഷിഗണിലെ 12ാം മണ്ഡലത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് നിലവിലെ സീറ്റ് നിലനിർത്താനായി.