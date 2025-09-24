Begin typing your search above and press return to search.
    24 Sept 2025 7:00 AM IST
    24 Sept 2025 7:00 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു.​എ​ൻ സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം

    UN General Assembly
    ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പൊതുസഭ ​സമ്മേളനത്തിൽനിന്ന്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ പ​ദ​വി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ഫ്രാ​ൻ​സും. ബ്രി​ട്ട​നും കാ​ന​ഡ​യും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​മ​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് പി​റ​കെ​യാ​ണ് ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ണും പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ യു​ദ്ധ​വും കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യും മ​ര​ണ​വും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​മാ​യി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ട് നീ​തി കാ​ണി​ക്കാ​നും സ​മ​യ​മെ​ത്തി. ഗ​സ്സ, വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക്, ജ​റൂ​സ​ലം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്’’- യു.​എ​ന്നി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് യു.​എ​ന്നി​ൽ പൂ​ർ​ണ പ​ദ​വി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്​​പെ​യി​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പെ​ഡ്രോ സാ​ഞ്ചെ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി ഫ്രാ​ൻ​സ്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത യു.​എ​ൻ പൊ​തു സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മാ​ത്രം ആ​റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തു​താ​യി ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    മോ​ണ​കോ, ബെ​ൽ​ജി​യം, അ​ൻ​ഡോ​റ, മാ​ൾ​ട്ട, ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഫ്രാ​ൻ​സി​ന് പു​റ​മെ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​വ. ഫ​ല​സ്തീ​ന് രാ​ഷ്ട്ര പ​ദ​വി അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​പ​ഹാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് കൂ​ടി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഹ​മാ​സി​നെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ഫ്രാ​ൻ​സ് അ​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു​മാ​യി യു.​എ​ൻ സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഹ​മാ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ര​ണ​മാ​കും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ അ​റ​ബ് ലീ​ഗും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Palestineunited nationsfranceGaza Genocide
