ഡെത്ത് വാലിയിൽ 'മരണമഴ'; ഭീകര ദൃശ്യങ്ങളിൽ അമ്പരന്ന് സഞ്ചാരികൾ

കാലിഫോർണിയ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയതും അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ടതുമായ സ്ഥലമാണ് കാലിഫോർണിയയിലെ ഡെത്ത് വാലി. ഇവിടെ മഴ പെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീകരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 1000 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ശക്തമായ മഴക്കാണ് പ്രദേശം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

താഴ്‌വരയിൽ വൻ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായതോടെ പ്രദേശത്തെ നാഷനൽ പാർക്കിനുള്ളിൽ 500ഓളം സന്ദർശകരും 500 പാർക്ക് ജീവനക്കാരും കുടുങ്ങി. ഫർണസ് ക്രീക്കിലെ പാർക്ക് ആസ്ഥാനത്തിനടുത്തുള്ള ആഡംബര ഹോട്ടലിന് സമീപം സന്ദർശകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും 60ലധികം കാറുകൾക്ക് മുകളിൽ മണ്ണും പാറക്കല്ലുകളും മരങ്ങളുമടങ്ങിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി. ഇതോടെ പാർക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡുകളും താൽക്കാലികമായി അടക്കാൻ അധികൃതർ നിർബന്ധിതരാക്കി.

Major flash flooding in Death Valley National Park this morning. Approximately two dozen vehicles trapped in mud and rock debris at the Inn at Death Valley. Took nearly 6 hours to get out. #cawx #stormhour pic.twitter.com/3rDFUgY7ws