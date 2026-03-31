    date_range 31 March 2026 12:45 PM IST
    date_range 31 March 2026 12:45 PM IST

    ചൈനയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന ഹൈവേ തുരങ്കത്തിൽ സ്ഫോടനം; നാല് മരണം, ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്ക്

    ബീജിങ്: ചൈനയിലെ ചോങ്‌കിങ് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന ഹൈവേ തുരങ്കത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ നാല് മരണം. ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഹുബെയ്, സിചുവാൻ പ്രവിശ്യകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ ഹൈവേയുടെ നിർമാണ സ്ഥലത്താണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. വാഞ്ചോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്മീഷനാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

    തുടക്കത്തിൽ ഒരാളെ കാണാതാവുകയും 12 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ചൊവ്വാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ കാണാതായ വ്യക്തിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ പരിക്കേറ്റവരിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ജലവാതകങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ സ്ഫോടനമാകാം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടം നടന്ന സ്ഥലം അധികൃതർ സീൽ ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    മലനിരകൾ നിറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾക്കായി നിരവധി തുരങ്കങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. തുരങ്കം തുരക്കുന്ന സമയത്ത് പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന മീഥേൻ പോലുള്ള ജ്വലന വാതകങ്ങൾ സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇത്തരം വാതകങ്ങൾ വായുസഞ്ചാരമില്ലാത്ത തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിർമാണ വേളയിൽ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും.

    ചൈനയിൽ അതിവേഗത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിർമാണ മേഖലയിൽ പലപ്പോഴും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഖനികളിലും തുരങ്കങ്ങളിലും വാതക സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തടയാൻ കർശന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടർക്കഥയാണ്.

    ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൽക്കരി ഖനന അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ്. 2023ലും 2024ലും നിരവധി ഖനി അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഖനികൾ ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നതും വിഷവാതകങ്ങൾ ശ്വസിച്ച് തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപകടങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ ചൈനീസ് സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ വരുത്തുന്ന കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും മറ്റും സുരക്ഷയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട്.

    TAGS: blast, tunnel, mine collapse, Safety protocol, China
    News Summary - Deadly tunnel blast in Southwest China kills 4, injures 9
