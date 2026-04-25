Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്‍റെ...
    World
    Posted On
    25 April 2026 4:01 PM IST
    Updated On
    25 April 2026 4:01 PM IST

    ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്‍റെ സഹായി സലിം ദോല തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളിൽ അറസ്റ്റിൽ; ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യത

    text_fields
    bookmark_border
    ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്‍റെ സഹായി സലിം ദോല തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളിൽ അറസ്റ്റിൽ; ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യത
    cancel

    മയക്കുമരുന്ന് തലവനും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയുമായ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്‍റെ സഹായി സലിം ദോലയെ തുർക്കി സുരക്ഷാ അധികൃതർ പിടികൂടി. മുംബൈ പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച കേസുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ(സി.ബി.ഐ) സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്‍റർപോൾ സലിം ദോലയ്ക്കെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

    ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒന്നിലധികം രഹസ്യ ലബോറട്ടറികളും ഫാക്ടറികളും ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സിന്തറ്റിക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സലിം ദോലയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല സലിം ദോലയുടെ അറസ്റ്റ് മയക്കിമരുന്ന് കടത്ത് സംഘത്തിനും മനുഷ്യക്കടത്ത് ശൃഖലയ്ക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും പറയുന്നു.

    സലിം ദോലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിവർഷം 5000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി ഔപചാരിക കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ കരാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് സലിം ദോല അറസ്റ്റിലായത്, അതുകൊണ്ട് യുഎഇ വഴിയായിരിക്കും സലിം ദോലയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:davood ibrahimmumbai policenewsCBI
    News Summary - Dawood Ibrahim's aide Salim Dola arrested in Turkey's Istanbul
    Similar News
    Next Story
    X