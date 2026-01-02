Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightകുടുംബ ശവകുടീരം...
    World
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:30 PM IST

    കുടുംബ ശവകുടീരം സന്ദർശിച്ച് മകൾ; കിമ്മിന്റെ പിൻഗാമിയായേക്കുമെന്ന് സൂചന

    text_fields
    bookmark_border
    കുടുംബ ശവകുടീരം സന്ദർശിച്ച് മകൾ; കിമ്മിന്റെ പിൻഗാമിയായേക്കുമെന്ന് സൂചന
    cancel
    camera_alt

    പുതുവർഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഉത്തരകൊറിയന്‍ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്‍, ഭാര്യ റി സോൾ ജു, മകൾ കിം ജു അയി മധ‍്യത്തിൽ 

    Listen to this Article

    സോ​ൾ: പു​തു​വ​ർ​ഷ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ ശ​വ​കു​ടീ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി കിം ​ജോ​ങ് ഉ​ന്നി​ന്റെ മ​ക​ൾ കിം ​ജു അ​യി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​വു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ കിം ​ജോ​ങ് ഉ​ൻ മ​ക​ളെ ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ പി​റ​കി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ളാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    കിം ​ജോ​ങ് ഉ​ന്നി​ന്റെ പി​താ​വ് കിം ​ജോ​ങ് ഇ​ല്ലും പി​താ​മ​ഹ​ൻ കിം ​ഇ​ൽ സു​ങ്ങും അ​ന്ത്യ​വി​ശ്ര​മം കൊ​ള്ളു​ന്ന കു​മു​സാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കിം ​ജു അ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് പി​ൻ​ഗാ​മി അ​ഭ്യൂ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്. 13കാ​രി​യാ​യ കിം ​ജു അ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ​ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:north koreaKim Jong Un
    News Summary - Daughter visits family tomb; hints she could be Kim's successor
    Similar News
    Next Story
    X