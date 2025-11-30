Begin typing your search above and press return to search.
    ദിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരണം 330 കവിഞ്ഞു; ശ്രീലങ്കയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ

    ദിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലായ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

    കൊ​ളം​ബോ: ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ ദി​ത്വ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ കെ​ടു​തി​ക​ളി​ൽ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 334ലെത്തി. ഇതോടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​ര കു​മാ​ര ദി​സ​നാ​യ​കെ രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 300ൽ ഏറെ പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കെ​ലാ​നി ന​ദി​യി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഞായറാഴ്ചയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റും, തുടർന്നുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയും കൂടുതൽ മരണം വിതച്ചത്.

    ബാദുല, കാൻഡി, നുവാര എലിയ, മതാലെ ഡിസ്ട്രിക്സ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും ദുരിതം വിതച്ചത്.

    ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം, മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റു​ക​യാ​ണ് ശ്രീ​ല​ങ്ക. അ​പ​ക​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. 12 ലക്ഷത്തോളം പേ​രെ​യാ​ണ് ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ​സ്, മാ​ല​ദ്വീ​പ് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ, ജ​പ്പാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ സം​ഘം ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മെ​ന്ന് ജാ​പ്പ​നീ​സ് എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. ടെ​ന്റു​ക​ൾ, പു​ത​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ജ​പ്പാ​ൻ ന​ൽ​കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സാ​ഗ​ർ ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന സി 130 ​ജെ വി​മാ​നം കൂ​ടി വി​ന്യ​സി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​​ഴ്ച 21 ട​ൺ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കൊ​ളം​ബോ​യി​ൽ എം.​ഐ 17 വി 5 ​ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റു​ക​ൾ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് വി​ക്രാ​ന്തും ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ഉ​ദൈ​ഗി​രി​യും ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് സു​ക​ന്യ​യും പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​ന​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള വി​മാ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കൊ​ളം​ബോ​യി​ൽ എ​ത്തി. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ഈ ​വി​മാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​നും ബ​ന്ദാ​ര​നാ​യ​കെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

