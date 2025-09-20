യൂറോപ്യൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സൈബർ ആക്രമണം; ഹീത്രു, ബ്രസ്സൽസ് ഉൾപ്പെടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സർവിസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു

യൂറോപ്യൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സൈബർ ആക്രമണം; ഹീത്രു, ബ്രസ്സൽസ് ഉൾപ്പെടെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സർവിസുകൾ നിർത്തിവെച്ചുtext_fields
ലണ്ടനിലെ ഹീത്രു ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രധാന യൂറോപ്യൻ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സൈബർ ആക്രമണം തടസ്സപ്പെടുത്തി. ചെക്ക്-ഇൻ, ബോർഡിങ് സംവിധാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായ കോളിൻസ് എയ്റോസ്പേസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വിമാനങ്ങൾ വൈകുന്നതിനും റദ്ദാക്കുന്നതിനും കാരണമായി.
ഹീത്രു വിമാനത്താവളം കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ നിരവധി എയർലൈനുകൾക്ക് കോളിൻസ് എയ്റോസ്പേസ് സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നു, കൂടാതെ യാത്രക്കാർക്ക് പുറപ്പെടാൻ കാലതാമസം വരുത്തുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം നേരിടുന്നതിനാൽ ഹീത്രോ വിമാനത്താവളം കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബ്രസ്സൽസ് വിമാനത്താവളത്തെയും ബെർലിൻ വിമാനത്താവളത്തെയും ഇത് ബാധിച്ചതായി പ്രത്യേക പ്രസ്താവനകളിൽ പറഞ്ഞു.
ശനിയാഴ്ച യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന യാത്രക്കാർ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ എയർലൈനുമായി യാത്ര സ്ഥിരീകരിക്കണമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും യാത്രക്കാരെ ഈ തടസ്സം ബാധിച്ചു. എന്നാൽ ജർമനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമായ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് വിമാനത്താവളം സാധാരണ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു വക്താവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സൂറിച്ച് വിമാനത്താവളവും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അതിന്റെ ഓപറേഷൻസ് കൺട്രോൾ സെന്ററിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
