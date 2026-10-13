ലബനാനിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം: ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് സി.പി.ജെ

ലബനാനിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം: ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് സി.പി.ജെtext_fields
ജറുസലേം: തെക്കൻ ലബനാനിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ 2023-ൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തിയ മാരകമായ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നിലുള്ള സൈനികർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദവും ഉപരോധങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമ അവകാശ സംഘടനയായ 'കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ജേണലിസ്റ്റ്സ്' (സി.പി.ജെ). കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ റദ്ദാക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2023 ഒക്ടോബർ 13-ന് ലെബനൻ-ഇസ്രായേൽ അതിർത്തിക്ക് സമീപം വാർത്ത ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ റോയിട്ടേഴ്സ് വീഡിയോ ജേണലിസ്റ്റ് ഇസ്സാം അബ്ദല്ല കൊല്ലപ്പെടുകയും എ.എഫ്.പിയുടെ ക്രിസ്റ്റീന ആസി, ഡിലൻ കോളിൻസ് എന്നിവരടക്കം ആറ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റീന ആസിയുടെ ഒരു കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണങ്ങളിലെല്ലാം ഇസ്രായേൽ സൈന്യമാണ് മനഃപൂർവം ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു; വ്യാപാര കരാർ മരവിപ്പിക്കണം
സംഭവം നടന്ന് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും കുറ്റക്കാരായ സൈനികർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് സി.പി.ജെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ സാറാ ഖുദാ കുറ്റപ്പെടുത്തി:
"മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള ഇത്തരം ബോധപൂർവമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ സൈനിക യൂണിറ്റുകളെയും വ്യക്തികളെയും പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഇസ്രായേൽ തയ്യാറാകണം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ജീവൻ വീണ്ടും അപകടത്തിലാക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ. ഇസ്രായേലിന് മേൽ ഫലപ്രദമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഇസ്രായേൽ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഉടമ്പടി മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള പ്രധാന മാർഗം."
— സാറാ ഖുദാ വ്യക്തമാക്കി.
സി.പി.ജെയുടെ 2026-ലെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസ് ഫ്രീഡം അവാർഡ് നേടിയ ക്രിസ്റ്റീന ആസിയും കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഞങ്ങളോട് ഈ ക്രൂരത ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് കൃത്യമായി പുറത്തുവരേണ്ടതുണ്ട്," അവർ പറഞ്ഞു.
ആക്രമണം 'അബദ്ധമെന്ന്' ഇസ്രായേൽ അംബാസഡർ; തള്ളി മാധ്യമങ്ങൾ
മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മനഃപൂർവം ലക്ഷ്യമിടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സൈന്യത്തിന് ആളുമാറി സംഭവിച്ച ഒരു 'അബദ്ധം' മാത്രമായിരുന്നു അതെന്നും ഫ്രാൻസിലെ ഇസ്രായേൽ അംബാസഡർ ജോഷ്വ സർക നേരത്തെ ഫ്രഞ്ച് ടെലിവിഷനിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഭീകരരെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് സൈന്യം വെടിയുതിർത്തതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചിത്ര വാദം.
എന്നാൽ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടാറില്ലെന്നും വിഷയം ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ഫാക്റ്റ്-ഫൈൻഡിംഗ് അസസ്മെന്റ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നുമുള്ള പതിവ് പ്രതികരണമാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (ഐ.ഡി.എഫ്) നൽകുന്നത്. എപ്പോൾ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമെന്നതിൽ സൈന്യത്തിന് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല.
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