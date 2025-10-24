കൊക്കകോള ഉൽപന്നങ്ങളിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായ മായം കണ്ടെത്തി; വിപണിയിൽനിന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചു

കൊക്കകോള ഉൽപന്നങ്ങളിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായ മായം കണ്ടെത്തി; വിപണിയിൽനിന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചുtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായ ലോഹ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിതിനെ തുടർന്ന് കൊക്കകോളയുടെ മൂന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ യു.എസ് ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ(എഫ്.ഡി.എ). കൊക്കകോള സീറോ ഷുഗർ, കൊക്കകോള, സ്പ്രൈറ്റ് എന്നിവയാണ് മാലിന്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചു വളിക്കുന്നത്. തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന കാനുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
ഒക്ടോബർ 3 മുതലാണ് കമ്പനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യു.എസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ മാലിന്യം താത്കാലികമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് എഫ്.ഡി.എ വ്യക്തമാക്കിയത്. തുടക്കത്തിൽ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
ടെക്സാസിൽ വിറ്റ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്. 4000യൂണിറ്റ് കൊക്കകോള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നടപടി ബാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതാദ്യമായല്ല മാലിന്യ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കൊക്കകോള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്. മാർച്ചിൽ സമാന രീതിയിൽ കമ്പനി നടപടി നേരിട്ടിരുന്നു.
