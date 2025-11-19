കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി: വനവത്കരണ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യം

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 19 Nov 2025 11:45 PM IST
Updated Ondate_range 19 Nov 2025 11:45 PM IST
കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി: വനവത്കരണ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യംtext_fields
News Summary - Climate Summit: Demand to formulate afforestation plan
ബെലേം (ബ്രസീൽ): വനവത്കരണത്തിനായുള്ള പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകണമെന്ന് ‘വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ടും’ (ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ്) ‘ഗ്രീൻപീസും’ യു.എൻ കോപ് 30 കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ‘കോപ് 30’ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും നടപടികളിലേക്ക് മാറേണ്ട സമയമായെന്ന് ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ് അന്താരാഷ്ട്ര ഡയറക്ടർ ജനറൽ കിർസ്റ്റൻ ഷുയിജ്റ്റും ഗ്രീൻപീസ് ബ്രസീൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ കരോലിന പാസ്ക്വാലിയും സംയുക്ത വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
