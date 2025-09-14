Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Sept 2025 10:26 PM IST
    date_range 14 Sept 2025 10:26 PM IST

    യു.കെയിൽ ലക്ഷം പേരുടെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ റാലി; ഈ വർഷം ഇതുവരെ 28,000ലേറെ പേരാണ് രാജ്യത്തെത്തിയത്

    യു.കെയിൽ ലക്ഷം പേരുടെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ റാലി; ഈ വർഷം ഇതുവരെ 28,000ലേറെ പേരാണ് രാജ്യത്തെത്തിയത്
    യു.കെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞപ്പോൾ

    ലണ്ടൻ: യു.എസിൽ കിർക്കിന്റെ വധം തീർക്കുന്ന അലയൊലികൾക്കിടെ, ബ്രിട്ടനെ പിടിച്ചുകുലുക്കി ലണ്ടനിൽ കൂറ്റൻ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ റാലി. ‘യുനൈറ്റ് ദ കിങ്ഡം’ മാർച്ചിൽ ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ പ​ങ്കെടുത്തതായി ല​ണ്ടൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ടോമി റോബിൻസൺ മാർച്ചിൽ പ​ങ്കെടുത്തു. ‘യുനൈറ്റ് ദ കിങ്ഡം’ മാർച്ചിനിടെ പൊലീസിനു നേരെ ആക്രമണം നടന്നു. 26 ഓഫിസർമാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. 25 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബ്രിട്ടന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും കൊടികൾക്കൊപ്പം പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ചിലർ ഇസ്രായേൽ കൊടിയും വഹിച്ചു. ചിലർ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ തൊപ്പി അണിഞ്ഞതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

    അതിനിടെ, റാലിക്ക് വിഡിയോ സ​ന്ദേശമയച്ച അമേരിക്കൻ ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോൺ മസ്ക് ബ്രിട്ടനിൽ ഭരണമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേ സമയം, ബ്രിട്ടനിൽ കടുത്ത കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നയം സ്വീകരിക്കുന്ന റി​ഫോം യു.കെ പാർട്ടി റാലിയുടെ ഭാഗമായില്ല. നഗരത്തിലുടനീളം 1,600ലേറെ പൊലീസുകാരെയാണ് അധികൃതർ വിന്യസിച്ചിരുന്നത്.

    റാലിക്കെതിരെ ലണ്ടനിൽ തന്നെ വംശീയ വിരുദ്ധ റാലിയും നടന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ കുടിയേറ്റം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയർന്നുവരികയാണ്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 28,000 ലേറെ അഭയാർഥികളാണ് രാജ്യത്തെത്തിയത്.

    TAGS:UKLondonWorld Newsimmigration
    News Summary - Clashes in London as 110,000 join far-right rally against immigration
