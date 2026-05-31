Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഫ്രാൻസിൽ പി.എസ്.ജി...
    World
    Posted On
    date_range 31 May 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 9:57 AM IST

    ഫ്രാൻസിൽ പി.എസ്.ജി ആരാധകരുടെ ആഘോഷത്തിനിടെ സംഘർഷം; 400ലേറെ പേർ അറസ്റ്റിൽ, 7 പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്രാൻസിൽ പി.എസ്.ജി ആരാധകരുടെ ആഘോഷത്തിനിടെ സംഘർഷം; 400ലേറെ പേർ അറസ്റ്റിൽ, 7 പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്
    cancel

    പി.എസ്.ജിയുടെ തകർപ്പൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിജയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ആഘോഷങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലുടനീളം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഫ്രാൻസിലുടനീളം 400 ലധികം പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഏഴ് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ബുഡാപെസ്റ്റിലെ പുസ്കാസ് അരീനയിൽ നടന്ന ആഹ്ലാദപ്രകടനമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത്. പി.എസ്.ജി-ആഴ്‌സനൽ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനു ശേഷമാണ് പൊലീസും പി.എസ്.ജി ആരാധകരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത്.

    രാജ്യവ്യാപകമായി 416 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പാരീസിൽ നിന്നു മാത്രം 283 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മത്സരത്തിനായി രാജ്യവ്യാപകമായി ഏകദേശം 22000 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വിപുലമായ സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും തലസ്ഥാനമായ പാരീസിലേക്ക് ജനപ്രവാഹമുണ്ടായി.

    സംഘർഷങ്ങളിൽ ആറ് വാഹനങ്ങൾക്കും രണ്ട് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. പാരീസ് റിംഗ് റോഡിൽ ഒരു കൂട്ടം ആരാധകർ ഫ്ലെയറുകൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. പിഎസ്ജിയുടെ പാർക്ക് ഡെസ് പ്രിൻസസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം ഒരുക്കിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കളി കാണാനെത്തിയത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി. 150 പേർ സ്റ്റേഡിയം ഗേറ്റിലൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരെ പിന്നോട്ട് തള്ളിമാറ്റിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

    ആഘോഷം അതിരുകടന്നപ്പോൾ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. അക്രമികൾക്കെതിരെ കണ്ണീർവാതകവും ഉപയോഗിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പി.എസ്.ജി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സര വിജയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷാവസ്ഥ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കനത്ത സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ഈഫൽ ടവറിനു സമീപം പി.എസ്.ജി താരങ്ങളുടെ വിക്ടറി പരേഡ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsPolice officerArrestChampions LeaguPSG
    News Summary - Clashes during PSG fan celebration in France; Over 400 arrested, 7 police officers injured
    Similar News
    Next Story
    X