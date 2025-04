വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറിയുടെ വസ്ത്രം മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയെന്ന്!; ചൈന കോപ്പിയടിച്ചതാകുമെന്ന് മറുവാദം

വാഷിങ്ടൺ / ബീജിങ്: ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ തുടങ്ങിയ അമേരിക്ക - ചൈന വ്യാപാരയുദ്ധം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും കടുക്കുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് ധരിച്ച വസ്ത്രം ചൈനീസ് നിർമിതമാണെന്നാണ് ചിലരുടെ കണ്ടെത്തൽ. ചൈനീസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സമാന വസ്ത്രം വിൽപനക്കുള്ളതിന്‍റെ ചിത്രമടക്കം പങ്കുവെച്ചാണ് ഇക്കൂട്ടർ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നത്.

ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ വാചകമടിയും ദൈനംദിന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ചൈനീസ് കോൺസുൽ ജനറലായ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജാങ് ഷിഷെങ് ആണ് പുതിയ വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. ചൈനീസ് ലെയ്‌സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചതിന് ലീവിറ്റിനെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു ഷിഷെങ്. ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ്സാണ്. എന്നാൽ, ചൈനയിൽനിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതം -ഷിഷെങ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

Accusing China is business.

Buying China is life.

The beautiful lace on the dress was recognized by an employee of a Chinese company as its product. pic.twitter.com/SfPyM4M02Z