Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 7:19 AM IST

    ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ചൈന

    ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ചൈന
    Listen to this Article

    ബെ​യ്ജി​ങ്: ഒ​രു ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു കു​ഞ്ഞ് എ​ന്ന ന​യ​ത്തി​നാ​യി ചൈ​ന ന​ട​ത്തി​യ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന് ക​ണ​ക്കി​ല്ല. അ​ത് ഒ​ടു​വി​ൽ ഫ​ലം കാ​ണു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ങ്ങ​നെ പോ​യാ​ൽ അ​ത് ജ​ന​സം​ഖ്യ​ക്കു​റ​വി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന ഭീ​തി ചൈ​ന​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന ഒ​റ്റ​ക്കു​ട്ടി ന​യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ ഫ​ലം ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല.

    കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ബ്‌​സി​ഡി​ക​ൾ മു​ത​ൽ പ​ല വി​ധ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ര​ക്ഷ​യി​ല്ല. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ജ​ന​സം​ഖ്യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യ​മാ​ണ​വ​ർ. എ​ങ്കി​ലും ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണി​ത്. 2025ൽ ​ചൈ​ന​യി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ 1.404 ബി​ല്യ​ൺ ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ മൂ​ന്ന് ദ​ശ​ല​ക്ഷം കു​റ​വാ​ണ്.

    TAGS:populationpopulation decreasesChina
    News Summary - China's population is decreasing
