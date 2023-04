cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബെ​യ്ജി​ങ്: യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഒ​രു ക​ക്ഷി​ക്കും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ചൈ​ന. റ​ഷ്യ​ക്ക് ചൈ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യു​ധ​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന പാ​ശ്ചാ​ത്യ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ചൈ​നീ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ക്വി​ൻ ഗാ​ങ് ആ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ചൈ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ജ​ർ​മ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ന്നാ​ലെ​ന ബേ​ർ​ബോ​ക്കി​നൊ​പ്പം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​യു​ധ​വി​ൽ​പ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

പാ​ശ്ചാ​ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ റ​ഷ്യ​യെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​പ​രോ​ധ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ശി​ക്ഷി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും റ​ഷ്യ​യെ പി​ന്തു​ണ​​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത പാ​ലി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ചൈ​ന സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​ഷ്യ​ക്ക് ആ​യു​ധം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത ചൈ​നീ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സു​വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സൈ​നി​ക, സി​വി​ലി​യ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​പോ​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൈ​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ചൈ​ന​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​​തേ​സ​മ​യം, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​​ദ്ദേ​ഹം താ​യ്‍വാ​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. Show Full Article

China will not sell arms to any side in Ukraine conflict