    World
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 11:45 PM IST

    അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം തുടരും -ചൈന

    ബെ​യ്ജി​ങ്: അ​പൂ​ർ​വ ധാ​തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച് ചൈ​ന. ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ചൈ​നീ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് 100 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യ യു.​എ​സ് ന​ട​പ​ടി തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും ചൈ​ന.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​പൂ​ർ​വ ധാ​തു​ക്ക​ൾ, ലി​ഥി​യം ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​​ങ്കേ​തി​ക​ത​യു​ടെ​യും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ചൈ​ന പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ചൈ​ന​യി​ൽ ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ചി​ല ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സൈ​നി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ​പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ, ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ ചൈ​നീ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 100 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ചൈ​ന​ക്കു​മേ​ലു​ള്ള താ​രി​ഫ് 130 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​രും. ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന സോ​ഫ്റ്റ് ​വെ​യ​റു​ക​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​രോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ഈ ​മാ​സം ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷീ ​ജി​ൻ​പി​ങ്ങു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്നും ട്രം​പ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യെ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക കൂ​ട്ടി​ക്ക​ല​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ, ചി​പ്പ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ചൈ​നീ​സ് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തെ​റ്റാ​യ ഈ ​വ​ഴി തു​ട​രാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ൽ ചൈ​ന ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ ധാ​തു​ക്ക​ളു​ടെ 70 ശ​ത​മാ​ന​വും ചൈ​ന​യി​ലാ​ണ് ഖ​ന​നം ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​യു​ടെ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ന​ട​ക്കു​ന്ന​തും ചൈ​ന​യി​ലാ​ണ്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഊ​ർ​ജം, പ്ര​തി​രോ​ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം ഇ​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. യു.​എ​സ്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ചൈ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പൂ​ർ​വ ധാ​തു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    മു​മ്പും ചൈ​ന​ക്കു​മേ​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ തീ​രു​വ യു​ദ്ധം ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​പൂ​ർ​വ ധാ​തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ഇ​ട​ക്കാ​ല വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക സെ​മി​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ചി​പ്പു​ക​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ചൈ​ന​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

