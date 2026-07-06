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    World
    Posted On
    date_range 6 July 2026 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 12:43 PM IST

    പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ മിസൈൽ പരീക്ഷണവുമായി ചൈന; റഷ്യയുമായുള്ള സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസങ്ങൾക്കിടെ നിർണായക നീക്കം

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    missile test
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    റഷ്യയുമായി ചേർന്ന് വാർഷിക സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനിടെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്ത്രപ്രധാനമായ മിസൈൽ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചതായി ചൈനീസ് നാവികസേന അറിയിച്ചു. പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു സിമുലേഷൻ വാർഹെഡ് വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിസൈൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ നിശ്ചിത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായി പതിച്ചത്. ജൂലൈ 6-ന് ഉച്ചക്ക് 12:01-നായിരുന്നു ഈ വിക്ഷേപണം നടന്നതെന്ന് നാവികസേനാ വക്താവ് വാങ് ഷുമെങ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ഈ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിച്ചിരുന്നത്.

    ചൈനയുടെ പതിവ് വാർഷിക സൈനിക പരിശീലന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും, എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചൈനീസ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. കിഴക്കൻ ചൈനയിലെ പ്രധാന സൈനിക തുറമുഖമായ ക്വിങ്‌ദാവോക്ക് സമീപം ചൈനയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസങ്ങൾ ആരംഭിച്ച അതേ ദിവസമാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണവും നടന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ, മിസൈൽ പരീക്ഷണം ഈ സൈനിക അഭ്യാസങ്ങളുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ന്യൂസിലാൻഡ് സർക്കാരിന്റെയും പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയുടെയും അധികൃതർ തങ്ങൾക്ക് ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണം നടക്കുമെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    2024 സെപ്റ്റംബറിൽ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യക്ക് സമീപം ചൈന സമാനമായ രീതിയിൽ ദീർഘദൂര മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ജലാതിർത്തിക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള ചൈനയുടെ 40 വർഷത്തിനിടയിലെ ആദ്യത്തെ ദീർഘദൂര മിസൈൽ വിക്ഷേപണമായിരുന്നു അത്. മേഖലയിലെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളും നാവിക നീക്കങ്ങളും വരുംകാലങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ പതിവ് പ്രവർത്തനമായി മാറുമെന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രതിരോധ സേന നേരത്തെ തന്നെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പസഫിക് മേഖലയിലെ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഈ നീക്കങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

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    TAGS:Pacific Oceanballistic missileMissile Testjoint Naval drillsChina
    News Summary - China successfully test-fires missile into Pacific Ocean
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