Madhyamam
    World
    date_range 14 Oct 2025 11:14 PM IST
    date_range 14 Oct 2025 11:14 PM IST

    ശ്രീലങ്കയുമായി ഊഷ്മള ബന്ധത്തിന് താൽപര്യമെന്ന് ചൈന

    ശ്രീലങ്കയുമായി ഊഷ്മള ബന്ധത്തിന് താൽപര്യമെന്ന് ചൈന
    ബെ​യ്ജി​ങ്: ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഹ​രി​ണി അ​മ​ര​സൂ​രി​യ​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ്. തു​റ​മു​ഖ വി​ക​സ​നം, കൃ​ഷി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ, ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ബെ​ൽ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ​ശ്രീ​ല​ങ്ക​യു​മാ​യി ചേ​രാ​നും ചൈ​ന ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​മ​ര​സൂ​രി​യ ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വ​നി​ത സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​വ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് പു​റ​മെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ലി ​ക്വി​യാ​ങ്ങു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    ചൈ​ന​യു​ടെ വി​വാ​ദ​മാ​യ ‘​ഗ​വേ​ഷ​ണ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ’ ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​ത് ചാ​ര​പ്പ​ണി​ക്കു​ള്ള ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

