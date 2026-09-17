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    റഷ്യൻ എണ്ണയിറക്കുമതി; യു.എസ് ഉപരോധ ഭീഷണി തള്ളി ചൈന

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    ‘അമേരിക്കൻ നടപടി ‘അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള ഇടപെടൽ’
    റഷ്യൻ എണ്ണയിറക്കുമതി; യു.എസ് ഉപരോധ ഭീഷണി തള്ളി ചൈന
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    ബെ​യ്ജി​ങ്: റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ​യും പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക​വും വാ​ങ്ങു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​രോ​ധ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ നീ​ക്ക​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്ത് ചൈ​ന. മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചൈ​ന പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​നോ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ചൈ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ ചൈ​നീ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ക്താ​വാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യോ അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ ‘അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ചൈ​ന, ഇ​തി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    റ​ഷ്യ​ൻ ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഉ​പ​രോ​ധ നി​കു​തി ചു​മ​ത്താ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. റ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന ചൈ​ന, ഇ​ന്ത്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ര​സ്പ​ര നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​രെ​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും, റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ർ​ന്നും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും ബെ​യ്ജി​ങ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന​ട​പ്പു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഡോ​ള​റി​ന്റെ റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​യും വാ​ത​ക​വു​മാ​ണ് ചൈ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പൈ​പ്പ്‌​ലൈ​നു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​ത​ര​ണം ചൈ​ന​യു​ടെ ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    News Summary - China Rejects US Sanction Threat Over Russian Oil Imports
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