പാലം കടന്നാൽ ഉത്തരകൊറിയ; 10 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ചൈനയുടെ 'ന്യൂ യാലു റിവർ ബ്രിഡ്ജ്'text_fields
ബെയ്ജിങ്: ചൈനയും ഉത്തരകൊറിയയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ തഴച്ചുവളരുന്നതിന്റെ തെളിവായി ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 'ന്യൂ യാലു റിവർ ബ്രിഡ്ജ്' ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ ചൈനയിലെ ദാൻഡോങ് നഗരത്തെയും ഉത്തരകൊറിയയിലെ സിനുയിജുവിനെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതാണ് നാലുവരിപ്പാതയോടുകൂടിയ ഈ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം. വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ പാലം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പാലത്തിന്റെ ചൈനയിലെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ 2014-ൽ തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഉത്തരകൊറിയൻ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ കടുത്ത വീഴ്ചകളും കാലതാമസവുമാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകാൻ ഇത്രയും വൈകിച്ചത്. പത്തു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഈ പദ്ധതി ഒടുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഉത്തരകൊറിയ നടത്തിയ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉപരോധം കടുപ്പിച്ചപ്പോൾ ചൈന അതിന് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കുകയും പാലത്തിന്റെ കൊറിയൻ ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണം വർഷങ്ങളോളം തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സമീപകാലത്തായി ഈ ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ച് സൗഹൃദം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞവർഷം ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉത്തരകൊറിയയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി 2.3 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി, കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.
റെയിൽ-റോഡ് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഈ പാലത്തിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ പുതിയ നാലുവരിപ്പാലം സജ്ജമാകുന്നതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും യാത്രാദുരിതത്തിനും ശാശ്വത പരിഹാരമാകും.
നിലവിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വ്യാപാരത്തിന്റെ 70 ശതമാനത്തിലേറെയും നടക്കുന്നത് 1937-ൽ പണിത പഴക്കമേറിയ പാലത്തിലൂടെയാണ്.
1961-ൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച ചരിത്രപരമായ സൗഹൃദ, സഹകരണ, പരസ്പര സഹായ ഉടമ്പടിയാണ് ചൈന-ഉത്തരകൊറിയ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെ ആയുധമേന്തിയ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ മറ്റേ രാജ്യം പിന്തുണയുമായി എത്തണമെന്ന കർശന വ്യവസ്ഥയും ഇതിലുണ്ട്. 2019-നു ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് പ്യോങ്യാങ് സന്ദർശിച്ചതും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വീണ്ടും ഉഷ്മളമാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
റഷ്യയുമായി സൈനിക-രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ, ഉത്തരകൊറിയക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ചൈനയോട് മാത്രമായിരുന്ന സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ ആശ്രയത്വത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പുതിയ യാലു നദി പാലം തുറക്കുന്നതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരക്കുനീക്കവും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഗതാഗതവും വളരെ എളുപ്പത്തിലാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, റഷ്യയുമായുള്ള ഉത്തരകൊറിയയുടെ നയതന്ത്രബന്ധവും സമീപകാലത്ത് ഏറെ ദൃഢമായിട്ടുണ്ട്. 2024-ൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് സമഗ്ര തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.
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