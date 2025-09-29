Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_right‘മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ...
    World
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 8:15 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 8:31 PM IST

    ‘മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു പാലം’: ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പാലവുമായി ചൈന, ഹുആജിയാങ് ​ഗ്രാൻഡ് കാന്യൻ ബ്രിഡ്ജ് യാത്രക്കായി തുറന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    Worlds Tallest: Chinas Huajiang Grand Canyon Bridge Cuts Travel Time From 2 Hours To 2 Minutes
    cancel
    camera_alt

    ഹുആജിയാങ് ഗ്രാൻഡ് കാന്യൺ പാലം

    Listen to this Article

    ഗുയിഷോ (ചൈന): ലോകത്തിലേറ്റവും ഉയരമുള്ള പാലം, ഹുആജിയാങ് ​ഗ്രാൻഡ് കാന്യൻ ബ്രിഡ്ജ് യാത്രക്കായി തുറന്ന് ചൈന. ഗുയിഷോ പ്രവിശ്യയിൽ ബെയ്പാൻ നദിക്ക് കുറുകെ 625 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള പാലം മലയിടുക്കിനെ ചുറ്റിയുള്ള രണ്ടുമണിക്കൂർ യാത്ര രണ്ടുമിനിറ്റായി കുറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    ഭൂമിയുടെ വിടവ് എന്നുകൂടിയറിയപ്പെടുന്ന മലയിടുക്കിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന പാലത്തിന് ആകെ 2,890 മീറ്ററാണ് നീളം. പ്രധാന സ്പാനിന് 1,420 മീറ്ററാണ് ഉയരം. ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിന്നാലെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പാലം, പർവതപ്രദേശത്ത് നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സ്പാൻ പാലം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് റെക്കോർഡുകളാണ് ഹുആജിയാങ് ​ഗ്രാൻഡ് കാന്യൻ ബ്രിഡ്ജ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

    ചൈനയിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതികളിലൊന്നിൽ നിർമിച്ച പാലം പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് കരുത്തേകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ‘ഹുആജിയാങ് ഗ്രാൻഡ് കാന്യൻ പാലം ഇരുവശങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റായി കുറയ്ക്കുന്നു’- ഗ്വിഷോവിലെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മേധാവി ഷാങ് യിൻ സമുഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

    വിപുലമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് പാലം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നത്. പാലത്തിൽ പ്രധാന ഇടങ്ങളിൽ 96 ട്രക്കുകൾ വിന്യസിച്ച ശേഷം പ്രധാന സ്പാൻ, ടവറുകൾ, കേബിളുകൾ, സസ്പെൻഡറുകൾ എന്നിവയിൽ 400-ലധികം സെൻസറുകൾ സജ്ജീകരിച്ചായിരുന്നു ഭാരപരിശോധന.

    പാലത്തിൽ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാൻ വ്യൂപോയന്റുകളും കഫേയുമടക്കം സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുർഘടവും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് പേരു​കേട്ട സ്ഥലമാണ് ചൈനയിലെ ഗുയിഷോ പ്രവിശ്യ.​ ലോകത്തിലെ ഉയ​രമേറിയ 100 പാലങ്ങളിൽ പകുതിയും ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Select A Tag
    News Summary - China commissions Huajiang Grand Canyon Bridge
    Similar News
    Next Story
    X