യുദ്ധാഘാതത്തിനിടയിലും സ്കേറ്റിങ്ബോർഡിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സാധാരണത്വത്തിന്റെയും സന്തോഷം തേടുകയാണ് ഗസ്സയിലെ കുരുന്നുകൾ

യുദ്ധാഘാതത്തിനിടയിലും സ്കേറ്റിങ്ബോർഡിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സാധാരണത്വത്തിന്റെയും സന്തോഷം തേടുകയാണ് ഗസ്സയിലെ കുരുന്നുകൾtext_fields
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അസാധാരണമായ മാനസികാരോഗ്യവും കൊച്ചുസന്തോഷങ്ങളും ലഭിക്കുകയാണിവിടെ, ഗസ്സയിലെ കുടിയിറക്ക ക്യാമ്പുകൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ സ്കേറ്റ്പാർക്കിലാണിത്. അവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ യുദ്ധം സമ്മാനിച്ച മാനസികാഘാതവും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളും വളഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് കഷണങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള ഗസ്സ നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കൂട്ടം യുവ ഫലസ്തീനികൾ തകർച്ചയുടെ ബാക്കിപത്രത്തെ കളിസ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒക്ടോബർ പത്തിന് ആരംഭിച്ച ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ മുതൽ, കുട്ടികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സാധാരണത്വത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും നിമിഷം നൽകുന്ന സ്കേറ്റ്ബോർഡിങ് ക്ലാസുകൾ നൽകുകയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ. ഗസ്സ മുനമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കേറ്റ്പാർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അത്, ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും സ്കേറ്റ്പാർക്കുകൾ നിർമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, യുദ്ധം വന്നു എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരിൽ ഒരാളായ റജബ് അൽ-റെഫി പറഞ്ഞു,
വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഇസ്രായേലി അക്രമം തുടരുന്ന സമയത്തും സ്കേറ്റ്ബോർഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കുറഞ്ഞത് 260 ഫലസ്തീനികളെ കൊല്ലുകയും 632 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ 31 ദിവസങ്ങളിൽ 25 ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു. ഇത് സ്കേറ്റ് ബോർഡിങ് ക്ലാസുകൾക്ക് ഗുരുതര വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നു.
ഗസ്സയിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവം കാരണം, സ്കേറ്റ്ബോർഡിലെ ഓരോ ചക്രവും മരക്കഷണവും വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു. കേടായ ബോർഡുകൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ തന്നെ റിപ്പയർചെയ്യുകയാണ്. ഇസ്രായേലി ബോംബാക്രമണത്തിൽ നശിക്കാത്ത ചുരുക്കം ചില പരന്ന മുറ്റങ്ങളിലാണ് തുടക്കക്കാർക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നത്.അതേസമയം കൂടുതൽ സാഹസികരായ സ്കേറ്റർമാർ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളെയും തകർന്ന മതിലുകളെയും റാമ്പുകളായും തടസ്സങ്ങളായും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്ര സ്കേറ്റ്ബോർഡുകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലില്ല, സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളുമില്ല. വീണാൽ താങ്ങാൻ അവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിക്കേൽക്കും, പക്ഷേ അവർ എപ്പോഴും തിരിച്ചുവരും. കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വേദനയേക്കാൾ ശക്തമാണ്, മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ടറായ റിമാസ് ഡല്ലൂൾ പറയുന്നു.
ഏഴ് മാസമായി പരിശീലിക്കുന്ന ഏഴ് വയസ്സുകാരി മാറാ സലേം എന്ന ബാലികയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ആസ്വദിക്കാനാണ്. ഒരു സെഷനും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല; എനിക്ക് പതിവായി സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യണം," അവൾ പറഞ്ഞു. സ്കേറ്റ്ബോർഡിംഗ് സെഷനുകൾ കുട്ടികൾക്ക് വിനോദത്തിന്റെയും താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിന്റെയും ഉറവിടം നൽകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ഒരു സമൂഹ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും കരകയറാനുള്ള ഒരു മാർഗവും നൽകുന്നു.
ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി ഇസ്രായേലി സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ സഹിച്ച ഗസ്സയിലെ കുട്ടികളുടെ മാനസികശേഷി അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ഫലസ്തീൻ കുട്ടികളെ ഇതിനകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൻതോതിലുള്ള കുടിയിറക്കം, കുടുംബ വേർപിരിയൽ, വ്യാപകമായ മരണങ്ങൾ എന്നിവ മുഴുവൻ യുവജനങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷനൽ റെസ്ക്യൂ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കുറഞ്ഞത് 17,000 കുട്ടികളെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കോ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞോ ആണ് കഴിയുന്നത്
യുവ സ്കേറ്റിങ് കളിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ക്ലാസുകൾ യുദ്ധം അവരിൽനിന്ന് കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബാല്യകാലത്തെ വിനോദങ്ങൾക്കുള്ള സ്വതസിദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയാണ്. അവരുടെ സ്കൂളുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അവരുടെ വീടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, രണ്ടു വർഷമായി 6,58,000-ത്തിലധികം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ അയൽപക്കങ്ങളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ, ഈ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്.അവർ സ്കേറ്റ്ബോർഡുകളിൽ ചിരിക്കുന്ന, വീഴുന്ന, എഴുന്നേൽക്കുന്ന, മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണ് - അക്ഷരാർഥത്തിലും ആലങ്കാരികമായും - അവരുടെ തകർന്ന ലോകത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണിന്നും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register