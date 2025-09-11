Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വെ​ടി​​യേ​റ്റു...
    World
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:59 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:07 AM IST

    വെ​ടി​​യേ​റ്റു മ​രി​ച്ച ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്ക് ട്രംപിന്‍റെ കടുത്ത ആരാധകൻ, വലതുപക്ഷ ആക്ടിവിസ്റ്റ്...

    charlie kirk and Trump
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ക​ടു​ത്ത ആ​രാ​ധ​ക​നും വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​മാ​യി​രു​ന്നു വെ​ടി​​യേ​റ്റു മ​രി​ച്ച ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്ക്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ട്രം​പി​നു ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്കി​ന്റെ പോ​ഡ്കാ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ട്രം​പി​നെ പോ​ലെ ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കി​ർ​ക്കി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​വാ​ദ​മാ​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചാ​രം നേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ 2012ലാ​ണ് കി​ർ​ക്കും കൂ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ‘ടേ​ണി​ങ് പോ​യി​ന്റ്’​എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ‘സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, സ്വ​ത​ന്ത്ര വി​പ​ണി, പ​രി​മി​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്നീ ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക’ എ​ന്നാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ദൗ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. യു.​എ​സി​ലെ കോ​ള​ജ് ക്യാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ച്ച സം​ഘ​ട​ന പി​ന്നീ​ട് വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര വേ​ദി​യാ​യി. 800ലേ​റെ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന പ​ട​ർ​ന്നു പ​ന്ത​ലി​ച്ചു.

    ‘മേ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക ഗ്രേ​റ്റ് എ​ഗെ​യ്‌​ൻ’ എ​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത കി​ർ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ‘യു​എ​സി​ലേ​ക്ക് ഇ​നി​യും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ വ​രേ​ണ്ട’ എ​ന്ന കി​ർ​ക്കി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ക്സി​ൽ 52 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ് ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്കി​നെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ദ് ​ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്ക് ഷോ ​എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള പോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ന് ഓ​രോ മാ​സ​വും അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ കേ​ൾ​വി​ക്കാ​രു​ണ്ട്.

    തീ​വ്ര ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് കി​ർ​ക്കി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. തീ​വ്ര ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നി​ര​വ​ധി നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നാ​ണ് എ​ടു​ത്ത​ത്. ലി​ബ​റ​ൽ ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഈ ​തീ​വ്ര​വാ​ദം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചേ മ​തി​യാ​കൂ​വെ​ന്നും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Donald TrumpCharlie Kirk
    News Summary - Charlie Kirk: Trump fan, right-wing activist
    X