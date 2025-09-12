Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightട്രംപിന്‍റെ വിശ്വസ്തൻ...
    World
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 7:35 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 7:50 PM IST

    ട്രംപിന്‍റെ വിശ്വസ്തൻ ചാർളി കിക്കിന്‍റെ കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രംപിന്‍റെ വിശ്വസ്തൻ ചാർളി കിക്കിന്‍റെ കൊലപാതകം; പ്രതി പിടിയിൽ
    cancel

    വാഷിങ്ടൺ: ട്രംപിന്‍റെ വിശ്വസ്തൻ ചാർളി കിർക്കിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ പ്രതി ടെയ്‍ലർ റോബിൻസൺ പിടിയിൽ. യൂട്ടവാലി സര്‍വകലാശാലയിലെ ചടങ്ങിനിടെയാണ് കിർക്കിനു നേർക്ക് വെടിയുതിർക്കുന്നത്. സർവകലാശാലയിലെ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകവെയാണ് ആക്രമണം.

    കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലുള്ളയാളെ തെരച്ചിലുകൾക്കൊടുവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വാർത്താ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊലപാതകിക്ക് വധ ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിയുടെ പിതാവ് പൊലീസുകാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പ്രതിയെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യംചെയ്തു. ചാർളി കിർക്ക് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരാക്രമണം അർഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    യൂട്ടയിലെ യൂനിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസ് കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് പ്രതി താഴോട്ടു ചാടുന്ന സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യമടക്കം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 7000ത്തിലേറെ സൂചനകൾ ഇതിനകം ലഭിച്ചതായും പ്രതി​യിലേക്ക് ഇനിയേറെ ദൂരമില്ലെന്നും അന്വേഷണസംഘം നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സൺഗ്ലാസും തൊപ്പിയും നീളൻ കൈയുള്ള കറുത്ത ഷർട്ടും ധരിച്ച് പുറത്ത് ബാഗുള്ള ഒരാളുടെ ചിത്രം അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിശോധിച്ചുവരുകയാണ്. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ സമ്മാനത്തുകയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    200 മീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് ഇയാൾ വെടിയുതിർത്തത്. അറസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് എഫ്.ബി.ഐയോ യു.എസോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ക​ടു​ത്ത ആ​രാ​ധ​ക​നും വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​മാ​യി​രു​ന്നു വെ​ടി​​യേ​റ്റു മ​രി​ച്ച ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്ക്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ട്രം​പി​നു ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ ചാ​ർ​ലി കി​ർ​ക്കി​ന്റെ പോ​ഡ്കാ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewsAssasinationDonald TrumpCharlie Kirk
    News Summary - Charlie Kirk murder suspect arrested
    Similar News
    Next Story
    X