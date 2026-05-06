    date_range 6 May 2026 11:13 PM IST
    date_range 6 May 2026 11:13 PM IST

    വെടിനിർത്തൽ വെറുതേ; യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം

    കി​യ​വ്: റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കി​ടെ, വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘി​ച്ച് വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നു പി​ന്നാ​ലെ, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ൽ റ​ഷ്യ ന​ട​ത്തി​യ ഡ്രോ​ൺ, മി​സൈ​ൽ ആ​​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 27ഓ​ളം പേ​ർ ​കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ടു. 120 ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഇ​ഹോ​ർ ക്ലി​മെ​ങ്കോ പ​റ​ഞ്ഞു. 120ഓ​ളം ഡ്രോ​ണു​ക​ളും മൂ​ന്ന് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ ​ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ് ലം​ഘ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​ലെ വി​ജ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മേ​യ് എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത് തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി വെ​ടി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി റ​ഷ്യ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലെ​ന്നും, യു​ക്രെ​യ്ൻ ഇ​ത് പി​ന്തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും റ​ഷ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി മേ​യ് അ​ഞ്ച്, ആ​റ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​​ദി​​മി​​ർ സെ​​ല​​ൻ​​സ്കി​യും അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, റ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് യു​ക്രെ​യ്ൻ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഡ്രോ​ൺ-​മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് റ​ഷ്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ​ക്രി​മി​യ​യി​ലെ സാ​ൻ​കോ​യി​ൽ യു​ക്രെ​യ്ന്റെ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ പ​തി​ച്ച് അ​ഞ്ചു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി റ​ഷ്യ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സെ​ർ​ജി അ​ക്സി​നോ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: Attacks, Ukraine, Russian War
    News Summary - Ceasefire Fails: Russian Attacks Persist Across Ukraine Despite Peace Hopes
