ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ 10, 12 ക്ലാസ് സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷ മാറ്റി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 1 March 2026 2:18 PM IST
Updated Ondate_range 1 March 2026 2:18 PM IST
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ 10, 12 ക്ലാസ് സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷ മാറ്റിtext_fields
bookmark_border
News Summary - CBSE Class 10, Class 12 board exams 2023 begins tomorrow
ന്യൂഡൽഹി: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സി.ബി.എസ്.ഇ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പൊതു പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചതായി പരീക്ഷാ കൺട്രോൾ അറിയിച്ചു. ബഹ്റൈൻ, ഇറാൻ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂളുകളിൽ നാളെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിവെച്ചത്.
ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. പുതുക്കിയ തിയ്യതി പിന്നീട് അറിക്കും. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം മറ്റ് ദിവസങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളിൽ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നും കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story