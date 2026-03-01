Begin typing your search above and press return to search.
    World
    ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ 10, 12 ക്ലാസ് സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷ മാറ്റി

    ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ 10, 12 ക്ലാസ് സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷ മാറ്റി
    ന്യൂഡൽഹി: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സി.ബി.എസ്.ഇ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പൊതു പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചതായി പരീക്ഷാ കൺട്രോൾ അറിയിച്ചു. ബഹ്റൈൻ, ഇറാൻ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂളുകളിൽ നാളെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷയാണ് മാറ്റിവെച്ചത്.

    ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. പുതുക്കിയ തിയ്യതി പിന്നീട് അറിക്കും. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം മറ്റ് ദിവസങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളിൽ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നും കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:cbse examGulf NewsexamsEdu New
    News Summary - CBSE Class 10, Class 12 board exams 2023 begins tomorrow
