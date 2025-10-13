Begin typing your search above and press return to search.
    13 Oct 2025 10:22 PM IST
    13 Oct 2025 10:22 PM IST

    തപാൽ മോഷണം:കാനഡയിൽ എട്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജർ അറസ്റ്റിൽ

    തപാൽ മോഷണം:കാനഡയിൽ എട്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജർ അറസ്റ്റിൽ
    ഓ​ട്ടാവ: കാ​ന​ഡ​യി​ൽ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ്, ചെ​ക്ക് മു​ത​ലാ​യ ത​പാ​ൽ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ എ​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ലു​ല​ക്ഷം ക​നേ​ഡി​യ​ൻ ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 450 ല​ധി​കം ത​പാ​ൽ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ൽ 255 ചെ​ക്കു​ക​ൾ, 182 ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, 35 സ​ർ​ക്കാ​ർ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, 20 ഗി​ഫ്റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ത​പാ​ൽ​പ്പെ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Canada
