Madhyamam
    Posted On
    16 Jan 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    16 Jan 2026 11:01 PM IST

    ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ തീരുവ കുറക്കുമെന്ന് കാനഡ

    ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ തീരുവ കുറക്കുമെന്ന് കാനഡ
    ബെ​യ്ജി​ങ്: കാ​ന​ഡ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​രു​വ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി ചൈ​നീ​സ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് കാ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള 100 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ കു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മാ​ർ​ക് കാ​ർ​ണി അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധം ചു​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നീ​ക്കം. ചൈ​നീ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് ശേ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ്ര​ഖ‍്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കാ​ന​ഡ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​യാ​യ ക​നോ​ല വി​ത്തു​ക​ളു​ടെ തീ​രു​വ ചൈ​ന 84 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 15 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​യ്ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു ശേ​ഷം ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ് അ​റ​യി​ച്ചു.

    TAGS:CanadaElectric CarChina
