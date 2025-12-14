Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    14 Dec 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    14 Dec 2025 10:55 PM IST

    കം​ബോ​ഡി​യ​ൻ റോ​ക്ക​റ്റ് ആ​ക്ര​മ​ണം; താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ൽ ഒ​രു മ​ര​ണം

    കം​ബോ​ഡി​യ​ൻ റോ​ക്ക​റ്റ് ആ​ക്ര​മ​ണം; താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ൽ ഒ​രു മ​ര​ണം
    താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ൽ റോ​ക്ക​റ്റ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ തകർന്ന വീട്

    Listen to this Article

    ക​​ന്ത​​ര​​ലാ​​ക്: താ​​യ്‍ല​​ൻ​​ഡി​​ൽ കം​​ബോ​​ഡി​​യ ന​​ട​​ത്തി​​യ റോ​​ക്ക​​റ്റ് ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ത്തി​​ൽ 63കാ​​ര​​ൻ കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ടു. വീ​​ട് ക​​ത്തി​​ന​​ശി​​ച്ചു. ഡി​​സം​​ബ​​ർ ഏ​​ഴി​​ന് ര​​ണ്ട് താ​​യ്‍ല​​ൻ​​ഡ് സൈ​​നി​​ക​​ർ​​ക്ക് പ​​രി​​ക്കേ​​റ്റ​​തി​​നെ​​ത്തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച സം​​ഘ​​ർ​​ഷം ഞാ​​യ​​റാ​​ഴ്ച​​യും തു​​ട​​ർ​​ന്ന​​താ​​യി ഇ​​രു​​രാ​​ജ്യ​​വും സ്ഥി​​രീ​​ക​​രി​​ച്ചു. നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടു​​ക​​ൾ പ​​ഴ​​ക്ക​​മു​​ള്ള ക്ഷേ​​ത്രാ​​വ​​ശി​​ഷ്ട​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ട​​ങ്ങി​​യ അ​​തി​​ർ​​ത്തി പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​വ​​കാ​​ശ​​ത്തെ​​ച്ചൊ​​ല്ലി ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല​​മാ​​യി ഇ​​രു​​രാ​​ജ്യ​​വും ത​​മ്മി​​ൽ ത​​ർ​​ക്ക​​മു​​ണ്ട്. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ആ​​ഴ്ച​​യി​​ലെ ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​തി​​ർ​​ത്തി​​യു​​ടെ ഇ​​രു​​വ​​ശ​​ത്തു​​മു​​ള്ള നി​​ര​​വ​​ധി ആ​​ളു​​ക​​ൾ കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. അ​​ഞ്ചു ല​​ക്ഷ​​ത്തി​​ല​​ധി​​കം പേ​​ർ കു​​ടി​​യി​​റ​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു.

    combodiatailandclashRocket attack
