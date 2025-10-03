Begin typing your search above and press return to search.
    കംബോഡിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അംഗത്തെ കൊന്ന പ്രതിക്ക് ജീവപര‍്യന്തം

    ലിം ​കി​മ‍്യ​

    Listen to this Article

    ബാ​ങ്കോ​ക്ക്: കം​ബോ​ഡി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വും മു​ന്‍ നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ ലിം ​കി​മ‍്യ​യെ താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ൽ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര‍്യ​ന്തം ത​ട​വ്. ബാ​ങ്കോ​ക്ക് ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​തി എ​ക്ക​ല​ക്ക് ഫെ​നോ​യി​ക്ക് ആ​ദ്യം വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ശി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് കം​ബോ​ഡി​യ നാ​ഷ​ന​ൽ റെ​സ്‌​ക്യൂ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ലിം ​കി​മ‍്യ​യെ ബൈ​ക്കി​ൽ വ​ന്ന പ്ര​തി വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്. കി​മ്യ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 55,100 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ (ഏ​ക​ദേ​ശം 49 ല​ക്ഷം രൂ​പ) പ്ര​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    X