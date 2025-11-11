Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Nov 2025 6:45 AM IST
    കം​ബോ​ഡി​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘി​ച്ചു; തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ്

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​നു​റ്റി​ൻ ചാ​ൻ​വി​രാ​കു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു
    ബാ​ങ്കോ​ക്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ യു.​എ​സ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട കം​ബോ​ഡി​യ-​താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ൽ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ച് കം​ബോ​ഡി​യ ന​ട​ത്തി​യ കു​ഴി​ബോം​ബ് ആ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ന്റെ ര​ണ്ട് സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന് താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​നു​റ്റി​ൻ ചാ​ൻ​വി​രാ​കു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജൂ​ലൈ​യി​ൽ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ന്ധി സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്.

    അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യു​ധ​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച കു​ഴി​ബോം​ബു​ക​ൾ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കു​ക, താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ് ജ​യി​ലി​ലു​ള്ള കം​ബോ​ഡി​യ​ൻ സൈ​നി​ക​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ.

    ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​യി ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് താ​യ് സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് കു​ഴി​ബോം​ബ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ക​രാ​റി​നു​ശേ​ഷ​വും കം​ബോ​ഡി​യ, അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ പു​തി​യ കു​ഴി​ബോം​ബു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം.

    News Summary - Cambodia violates ceasefire; Thailand says it will retaliate
