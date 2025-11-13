Begin typing your search above and press return to search.
    അതിർത്തിയിൽ വെടിവെപ്പ്: ജനങ്ങളെ മാറ്റിപാർപ്പിച്ച് കംബോഡിയ

    അതിർത്തിയിൽ വെടിവെപ്പ്: ജനങ്ങളെ മാറ്റിപാർപ്പിച്ച് കംബോഡിയ
    ഫ​നൊം​പെ​ൻ (കം​ബോ​ഡി​യ): താ​യ്‍ല​ൻ​ഡു​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും 250 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​പാ​ർ​പ്പി​ച്ച് കം​ബോ​ഡി​യ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ ഒ​രു ഗ്രാ​മ​വാ​സി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ താ​യ് സൈ​നി​ക​ന് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ കാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം.

    സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ കം​ബോ​ഡി​യ​യെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ശ്ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​ന​മു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി സൈ​നി​ക​രും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Cambodiathailand
