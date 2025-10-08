Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightകാലിഫോർണിയയിൽ ദീപാവലി...
    World
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:03 PM IST

    കാലിഫോർണിയയിൽ ദീപാവലി പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Diwali
    cancel
    Listen to this Article

    കാലിഫോർണിയയിൽ ദീപാവലി പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ പെൻസിൽവാനിയക്കും കണക്ടിക്കുട്ടിനും പിന്നാലെ ദീപാവലിക്ക് പൊതു അവധി നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ യു.എസ് സംസ്ഥാനമായി മാറി കാലിഫോർണിയ. ദീപാവലിയെ ഔദ്യോഗിക അവധികളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്താനുള്ള ബില്ലിൽ കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസോം ഒപ്പുവെച്ചു. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ കാലിഫോർണിയ നിയമസഭാംഗം ആഷ് കൽറയാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

    ദീപാവലിയെ ഔദ്യോഗിക അവധികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ കാലിഫോർണിയയിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്കും കോളജുകൾക്കും അവധിയായിരിക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ കാലിഫോർണിയയിലുണ്ട്.

    ഇതൊരു അവധി ദിവസം മാത്രമല്ല ദീപാവലി പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അംഗീകാരംകൂടിയാണെന്നും ആഷ് കല്‍റ പറഞ്ഞു. ദീപാവലി എന്നാൽ''നിരാശക്കുമേല്‍ പ്രത്യാശ, ഇരുട്ടിനുമേല്‍ വെളിച്ചം, ഭിന്നതക്കുമേല്‍ ഐക്യം​' എന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാലിഫോര്‍ണിയ ദീപാവലിയെയും അതിന്റെ വൈവിധ്യത്തെയും സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതിനെ ഇരുട്ടില്‍ ഒളിപ്പിക്കരുതെന്നും ബില്‍ സഭയില്‍ പാസായപ്പോള്‍ കല്‍റ പറഞ്ഞിരുന്നു. സഭാംഗം ദര്‍ശന പട്ടേലിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നാണ് നിയമത്തിന് വിപുലമായ പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:californiaWorld NewsDiwali holidayLatest News
    News Summary - California Declares Diwali a State Holiday
    Similar News
    Next Story
    X