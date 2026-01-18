Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    18 Jan 2026 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 11:03 PM IST

    ബംഗ്ലാദേശിൽ വ്യാപാരിയെ അടിച്ചുകൊന്നു; മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

    ബംഗ്ലാദേശിൽ വ്യാപാരിയെ അടിച്ചുകൊന്നു; മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
    ധാ​ക്ക: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ വാ​ഴ​ക്കു​ല​യെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദു വ്യാ​പാ​രി​യെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഗാ​സീ​പൂ​രി​ലെ കാ​ളീ​ഗ​ഞ്ചി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ‘ബൈ​ശാ​ഖി സ്വീ​റ്റ്മീ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട​ൽ’ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ 55കാ​ര​നാ​യ ലി​ട്ട​ൺ ച​ന്ദ്ര ഘോ​ഷ് ആ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    സ്വ​പ​ൻ മി​യ, ഭാ​ര്യ മാ​ജി​ദ ഖാ​തൂ​ൻ, മ​ക​ൻ മ​സൂം മി​യ എ​ന്നി​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. മ​സൂ​മി​ന്റെ വാ​ഴ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ണാ​താ​യ വാ​ഴ​ക്കു​ല ലി​ട്ട​ൺ ഘോ​ഷി​ന്റെ ക​ട​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്കം സം​ഘ​ട്ട​ന​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഹി​ന്ദു​വി​രു​ദ്ധ അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ബ​​ന്ധ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:bangladeshbangladesh violence
