Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയു.എസ് പൗരന്മാർക്ക്...
    World
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:15 PM IST

    യു.എസ് പൗരന്മാർക്ക് പ്രവേശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തി മാലി, ബുർകിനഫാസോ

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എസ് പൗരന്മാർക്ക് പ്രവേശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തി മാലി, ബുർകിനഫാസോ
    cancel
    Listen to this Article

    ബമാകോ (മാലി): യു.എസ് പൗരന്മാർക്ക് പ്രവേശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളായ മാലിയും ബുർകിനഫാസോയും. നേരത്തേ, ഈ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർക്ക് ട്രംപ് ഭരണകുടം യു.എസിൽ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പകരമായാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നടപടി.

    ഡിസംബർ 16നായിരുന്നു ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും പൗരന്മാർക്ക് ട്രംപ് പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. സൈനിക ഭരണത്തിനുകീഴിലുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ സുരക്ഷാ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു യു.എസിന്റെ ന്യായം. ഇതേ കാരണങ്ങളാൽ തങ്ങളും അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മാലി വിദേശ കാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. സമാനമായ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന ബുർകിനഫാസോയും പുറത്തിറക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:burkina fasomaliWorld NewsDonald Trump
    News Summary - Burkina Faso and Mali ban US nationals in retaliation to Trump’s visa decision
    Similar News
    Next Story
    X