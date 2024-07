ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം പെ​ൻ​സി​ൽ​വാ​നി​യ​യി​ലെ ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്‍റെ കാ​മ്പ​യി​ൻ റാ​ലി​ക്കി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മോ​ഡേ​ൺ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​തി​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യൊ​രു ക്ലി​ക്കി​നാ​ണ് താ​ൻ വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡ​ഗ് മി​ൽ​സ് അ​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. വേ​ദി​യി​ൽ ട്രം​പ് പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഏ​താ​നും ചു​വ​ടു​ക​ൾ അ​ക​ലെ നി​ന്ന് തു​രു​തു​രാ ക്ലി​ക് ബ​ട്ട​ൺ അ​മ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടൈം​സി​ന്‍റെ വെ​റ്റ​റ​ൻ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ മി​ൽ​സ്.



പെ​ട്ട​ന്നാ​ണ് വെ​ടി​യൊ​ച്ച​ക​ൾ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​തും കോ​ലാ​ഹ​ല​മാ​യ​തും.

പി​ന്നീ​ട് ഓ​ഫീ​സി​ലെ​ത്തി ക്യാ​മ​റ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യൊ​രു ഫോ​ട്ടോ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വെ​ടി​യു​ണ്ട ട്രം​പി​ന്‍റെ ത​ല​ക്ക് പി​ന്നി​ലൂ​ടെ ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്നു. ട്രം​പ് വ​ല​ത്തോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ല​തു​ചെ​വി​ക്കു​ട കീ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് പാ​ഞ്ഞ വെ​ടി​യു​ണ്ട​യാ​ണോ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. അ​തോ അ​തി​ന് മി​ല്ലി​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് മു​മ്പ് വ​ന്ന ആ​ദ്യ വെ​ടി​യു​ണ്ട​യോ. എ​ന്താ​യാ​ലും മി​ൽ​സി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ത​ൽ​പ​ര​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

ഒ​രു വെ​ടി​യു​ണ്ട ഉ​തി​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ത് കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് എ​ത്ര ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ ദൗ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി അ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​റി​യാം. അ​തി​ന് ഏ​റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ക്യാ​മ​റ​യി​ലെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ അ​ഡ്ജ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റു​ക​ളും വേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​വി​ടെ​യാ​ക​ട്ടെ, തീ​ർ​ത്തും യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​മാ​യി ഒ​രു വെ​ടി​യു​ണ്ട​യു​ടെ പാ​ത ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.

സോ​ണി​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക്യാ​മ​റ​യാ​ണ് മി​ൽ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 30 ഫ്രെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സെ​റ്റ് ചെ​യ്താ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഷ​ട്ട​ർ സ്പീ​ഡ് ആ​ക​ട്ടെ, 1/8,000 പ്ര​തി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്. അ​താ​യാ​ത് അ​ത്യ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ വേ​ഗം.

സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് അ​ക്ര​മി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന AR-15 സ്റ്റൈ​ൽ റൈ​ഫി​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന .223 കാ​ലി​ബ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 5.56 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ ബു​ള്ള​റ്റു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 3,200 അ​ടി വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തു ക​ണ​ക്കാ​ക്കി എ​ഫ്.​ബി.​ഐ​യി​ലെ മു​ൻ സ്പെ​ഷ​ൽ ഏ​ജ​ന്‍റ് മൈ​ക്ക​ൽ ഹാ​രി​ഗ​ൺ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: ‘‘with a 1/8,000th of a second shutter speed, this would allow the bullet to travel approximately four-tenths of a foot while the shutter is open.’’

ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ എ​ന്തോ പൊ​ട്ടു​ന്ന പോ​ലെ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ് മി​ൽ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ശ​ബ്ദ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​രു​തി​യ​ത്. വെ​ടി​യൊ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ടാ​ണ് മ​ന​സി​ലാ​യ​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും ക്ലി​ക് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. പെ​ട്ട​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സ്റ്റേ​ജി​ന് താ​ഴേ​ക്ക് താ​ണു. ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ർ സ്റ്റേ​ജി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി. അ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക​വ​ർ ചെ​യ്തു. ‘സ​ർ, സ​ർ, സ​ർ’ എ​ന്ന് അ​വ​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് കേ​ൾ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

പെ​ട്ട​ന്ന് ത​ന്നെ സീ​ക്ര​ട്ട് സ​ർ​വീ​സി​ന്‍റെ കൗ​ണ്ട​ർ സ്നൈ​പ​ർ ടീം ​ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് റൈ​ഫി​ളു​ക​ളേ​ന്തി സ്റ്റേ​ജി​ലേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞെ​ത്തി.

അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മി​ൽ​സ് നി​ന്നി​ട​ത്ത് നി​ന്ന് സ്റ്റേ​ജി​ന്‍റെ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റി. ട്രം​പി​നെ കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റു​മോ എ​ന്ന് നോ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ല​ത്ത് നി​ന്ന് എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘‘അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.’’-​മി​ൽ​സി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ഗ​തം.

ക​ഴി​ഞ്ഞ 35-40 വ​ർ​ഷ​മാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ക​വ​ർ ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും ഒ​രി​ക്ക​ലും സാ​ക്ഷി​യാ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ത്ത മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​മാ​ണി​തെ​ന്നും മി​ൽ​സ് പ​റ​യു​ന്നു.