അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ എട്ടു മാസത്തോളം തടവിലിട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ദമ്പതികളെ താലിബാൻ വിട്ടയച്ചു

അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ എട്ടു മാസത്തോളം തടവിലിട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ദമ്പതികളെ താലിബാൻ വിട്ടയച്ചുtext_fields
കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ താലിബാൻ എട്ട് മാസത്തോളം തടവിലിട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ദമ്പതികളെ വിട്ടയച്ചു. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളായി അഫ്ഗാനിൽ താമസിച്ചുവരുന്നതിനിടെ 80 കാരനായ പീറ്റർ റെയ്നോൾഡ്സും 76കാരിയായ ഭാര്യ ബാർബിയും ഫെബ്രുവരി 1ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെയാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്ക് മോചനം ലഭിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ബാമിയാൻ പ്രവിശ്യയിൽ ദീർഘകാലമായി താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യു.കെയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദ്യപരിശോധനക്കായി അവർ ഖത്തറിലേക്ക് പറക്കുമെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഈ ദമ്പതികൾ അഫ്ഗാൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്നും ജുഡീഷ്യൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുശേഷം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും താലിബാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, തടങ്കലിൽ വച്ചതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
പീറ്ററും ബാർബി റെയ്നോൾഡ്സും 1970ൽ കാബൂളിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹിതരായത്. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ഒരു ചാരിറ്റബിൾ പരിശീലന പരിപാടി നടത്തിവരികയായിരുന്നു. 2021ൽ സായുധ സംഘം അധികാരം തിരിച്ചുപിടിച്ചപ്പോൾ പ്രാദേശിക താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
അഫ്ഗാനിസ്താനോട് ആജീവനാന്ത സ്നേഹം പുലർത്തുന്നവരായിട്ടാണ് ഇരുവരെയും അവരുടെ കുടുംബം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തടങ്കലിലെ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥകൾ വിവരിച്ച് കുടുംബം മാസങ്ങളോളം നടത്തിയ സമ്മർദത്തെ തുടർന്നാണ് ദമ്പതികളുടെ മോചനം.
‘തന്റെ പിതാവിന് ഗുരുതരമായ അപസ്മാരം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും വിളർച്ചയും പോഷകാഹാരക്കുറവും മൂലം അമ്മ മരവിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇവരുടെ മകൻ ജോനാഥൻ റെയ്നോൾഡ്സ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പറഞ്ഞതായി ബി.ബി.സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അവരുടെ മകൾ സാറാ എൻറ്റ്വിസ്റ്റൽ മുമ്പ് തന്റെ പിതാവിന് ഒരു ചെറിയ പക്ഷാഘാതം അനുഭവപ്പെട്ടതായും പറഞ്ഞിരുന്നു. വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദമ്പതികൾക്ക് പരിഹരിക്കാനാകാത്ത ദോഷം സംഭവിക്കുമെന്ന് യു.എന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാന ഘട്ട ചർച്ചകൾക്കിടെ, കാബൂളിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ സൗകര്യത്തിലേക്ക് ദമ്പതികളെ മാറ്റിയതായി ഒരു ഖത്തരി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതായി ബി.ബി.സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാബൂളിലെ ഖത്തർ എംബസിയുടെ കീഴിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മരുന്നും ഡോക്ടറെ കാണാനുള്ള സൗകര്യവും കുടുംബവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ജയിലിൽ മതിയായ വൈദ്യസഹായം ലഭിച്ചതായും അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു.
താലിബാൻ സർക്കാറിനെ യു.കെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സംഘം വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കാബൂളിലെ എംബസി അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. പീറ്ററിനെയും ബാർബി റെയ്നോൾഡ്സിനെയും അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കുള്ള യു.കെയുടെ പ്രത്യേക ദൂതൻ പീറ്റർ റെയ്നോൾഡ്സിന് കൈമാറിയതായി ഒരു താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ദമ്പതികൾ മോചിതരായതിൽ ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് യു.കെയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മന്ത്രി ഹാമിഷ് ഫാൽക്കണർ പറഞ്ഞു. അവർ ഉടൻ തന്നെ കുടുംബവുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അവരുടെ മോചനം ഉറപ്പാക്കാൻ യു.കെ തീവ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഖത്തറും ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചുവെന്നും അതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register