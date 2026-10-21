സൗദിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ; ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ രാജ്യത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കും

സൗദിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ; ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ രാജ്യത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കുംtext_fields
ലണ്ടൻ: ഹൂതികളുടെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗദി നഗരങ്ങളെയും നിർണായക ദേശീയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി റോയൽ എയർഫോഴ്സ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഹൂതികൾക്കെതിരെ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നതിന് പകരമായി സൗദി അറേബ്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി വെസ് സ്ട്രീറ്റിങ് വ്യക്തമാക്കി.
സഖ്യകക്ഷിയായ സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണം, മേഖലയിലെ സാഹചര്യം വഷളാക്കാൻ ഹൂതികൾ എത്രത്തോളം തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയെ തകർക്കുന്നതാണെന്നും ഊർജ്ജ വിതരണത്തെയും വ്യാപാര പാതകളെയും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ബ്രിട്ടൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനും രാജ്യത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻഡി ബർണാമാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.
യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് പുറമേ ബ്രിട്ടൻ സൈനിക ഉപദേശകരെയും ഒരു ആർ.എ.എഫ് എ400എം ഗതാഗത വിമാനത്തെയും മേഖലയിൽ വിന്യസിക്കും. വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യക്ക് ആവശ്യമായ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും, സൗദിയുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എയർ-ടു-എയർ റീഫ്യൂലിങ് സൗകര്യങ്ങളും ബ്രിട്ടൻ ഇതിനോടകം നൽകിവരുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഊർജകേന്ദ്രങ്ങൾക്കും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ നിർണായക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിൽ സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കാനുള്ള ഹൂതികളുടെ നീക്കത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.