    ‘ബ്രിക്സ് ഡോളറിനെതിരെയുളള ആക്രമണമായിരുന്നു, അംഗങ്ങൾ കൊഴിയുന്നു,’ ഉയർന്ന താരിഫിന് ന്യായീകരണവുമായി ട്രംപ്

    Brics was an attack on dollar: Donald Trump explains why he imposed tariffs
    ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

    Listen to this Article

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ബ്രി​ക്സ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. കൂട്ടായ്മയിൽനിന്ന് രാജ്യങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

    ആരെങ്കിലും ബ്രിക്സിൽ ചേരാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാവാം. പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തി​നെതിരെ ഞങ്ങൾ താരിഫ് ചുമത്തും. എല്ലാവരും കൊഴിഞ്ഞുപോയി. എല്ലാവരും ബ്രിക്സിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞുപോവുകയാണ്. ബ്രിക്സ് ഡോളറിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കളിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക്‍ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് താരിഫ് ചുമത്തും. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് സമാനമായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടിയും, ഞങ്ങൾ ബ്രിക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോവുകയാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

    താ​ൻ താ​രി​ഫ് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ൽ ചേ​രാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​വി​യ​ർ മി​ലെ​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ബ്ര​സീ​ൽ, റ​ഷ്യ, ഇ​ന്ത്യ, ചൈ​ന, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, ഈ​ജി​പ്ത്, ഇ​ത്യോ​പി​യ, ഇ​​​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബ്രി​ക്സി​ലു​ള്ള​ത്. ഡോ​ള​റി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും ഡോ​ള​റി​ൽ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​റ്റു ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രേ​ക്കാ​ൾ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ട്രം​പ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബഹുമുഖ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ഇന്ത്യ ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.

