ടിക് ടോക് ക്യാമ്പയിൻ വിജയം കണ്ടു; ഇനി പരമാവധി തൊഴിൽ സമയം ആഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂർ, അംഗീകാരം നൽകി ബ്രസീൽ പാർലമെന്റ്

ടിക് ടോക് ക്യാമ്പയിൻ വിജയം കണ്ടു; ഇനി പരമാവധി തൊഴിൽ സമയം ആഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂർ, അംഗീകാരം നൽകി ബ്രസീൽ പാർലമെന്റ്text_fields
പരമാവധി തൊഴിൽ സമയം ആഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂറായി കുറക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പാസാക്കി ബ്രസീൽ പാർലമെന്റ്. രാജ്യത്തെ 30 ദശലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലാളികളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം രണ്ടാഴ്ചക്കകം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നിലവിലെ ഇടത് പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലുല ഡ സില്വക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എതിരാളിയായ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സെനറ്റർ ഫ്ലാവിയോ ബോൾസോനേറോ നേടിയ ലീഡ് മറികടക്കാനുള്ള ശക്തമായ നീക്കമായാണ് ലുല ഈ ഭേദഗതിയെ പിന്തുണച്ചത്. തൊഴിലാളികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി അധിക അവധി ലഭിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം.
തുടക്കത്തിൽ ഈ മാറ്റത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്ന ഫ്ലാവിയോ ബോൾസോനേറോ, ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികളും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ നിലപാട് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച സെനറ്റിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ മെയ് മാസം ലോവർ ഹൗസ് പാസാക്കിയ ഈ പരിഷ്കരണത്തെ അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചു. മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാമിൽട്ടൺ മൗറാവു മാത്രമാണ് സെനറ്റിൽ ഇതിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തത്. ആഴ്ചയിലെ തൊഴിൽ സമയം നിലവിലുള്ള 44 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 40 മണിക്കൂറായി കുറച്ചു.
നിലവിൽ 16 ദശലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തന രീതി നിരോധിച്ചു. ടിക്ടോക് പ്രസ്ഥാനമായ ജീവിതം ജോലിക്കപ്പുറം എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുടക്കമുണ്ടായത്. തുടക്കത്തിൽ ബിസിനസ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ തൊഴിലില്ലായ്മക്ക് കാരണമാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ എതിർത്തിരുന്നെങ്കിലും ജനങ്ങളിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികം പേരും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചതോടെ രാഷ്ട്രീയ സമവായത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. ജോലി സമയത്തിലെ മാറ്റം തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകുമെന്നും അത് ലുലയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് കരുത്തുപകരുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.
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