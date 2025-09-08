Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഏകമാനവികതയുടെ...
    World
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 6:30 AM IST

    ഏകമാനവികതയുടെ വിളംബരമായി ബ്രസീൽ ഇസ്‍ലാമിക ഉച്ചകോടി

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ഹാ​ർ​ദ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി ക്രൈ​സ്ത​വ മ​ത​മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​ർ
    Dr. Hussein Madawur speaks at the Global Islamic Summit
    cancel
    camera_alt

    ബ്ര​സീ​ലി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഗോ​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടിയിൽ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ സംസാരിക്കുന്നു

    റി​യോ ഡെ ​ജ​നീ​റോ (ബ്ര​സീ​ൽ): വ്യ​ത്യ​സ്ത മ​ത​ങ്ങ​ളും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രും മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണെ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഏ​ക മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ബ്ര​സീ​ലി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഗോ​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. 10 ബ്രി​ക്സ് അം​ഗ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ 57 മു​സ്‌​ലിം രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന (ഒ.​ഐ.​സി) പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് കെ.​എ​ൻ.​എം ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ മ​ത​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി ഭാ​ഷ​ക​ളു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും കേ​ര​ളം മ​ത സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ മു​ന്നി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഷ്യ​ൻ മു​സ്‌​ലിം റി​ലീ​ജ്യ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​റോ​ഷ​ൻ അ​ബ്ബാ​സോ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഫോ​ർ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​ഖ​ലീ​ഫ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ദൗ​സ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ​സ് ബ്ര​സീ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ലി ഹു​സൈ​ൻ സു​ഗ്ബി, ഈ​ജി​പ്തി​ലെ വേ​ൾ​ഡ് ഫ​ത്‍വ അ​തോ​റി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ഇ​ബ്റാ​ഹീം ന​ജും, ഇ​റാ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മി​നി​സ്റ്റ​ർ ഹു​ജ്ജ​തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഹ്ദി ഈ​മാ​നി​പൂ​ർ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​രി ഡോ. ​ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ അ​മീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, ബ്ര​സീ​ലി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് റ​വ. ഡാ​നി​യ​ൽ റാ​ൻ​ഗെ​ൽ (ബ്ര​സീ​ൽ ആം​ഗ്ലി​ക്ക​ൻ ച​ർ​ച്ച്) ഫാ​ദ​ർ നെ​ൽ​സ​ൺ അ​ഗ​സ്റ്റോ ആ​ഗു​ല (ബ്ര​സീ​ൽ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക ച​ർ​ച്ച്), പാ​സ്റ്റ​ർ ജോ​സ് റൊ​ബെ​ർ​ട്ടോ ക​വ​ൽ​ക​ന്റെ (ബ്ര​സീ​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് പ്രെ​സ്ബി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ച​ർ​ച്ച്) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​വും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ക്രൂ​ര​ത​യു​മാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ മാ​ത്ര​ല്ല, നി​ര​വ​ധി ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളും യ​ഹൂ​ദ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി​ക്കി​ര​യാ​യ​വ​രു​ടെ നി​ത്യ​ശാ​ന്തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക്രൈ​സ്ത​വ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​ർ മൗ​ന​പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. സ​ദ​സ്യ​ർ അ​തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Islamic SummitbrazilOrganization of Islamic CooperationDr. Hussain Madavoor
    News Summary - Brazil Islamic Summit a Proclamation of Oneness
    Similar News
    Next Story
    X